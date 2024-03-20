Данилу Козловского загримировали до неузнаваемости и вырезали из титров нового фильма „Летучий корабль“
Фамилию Данилы Козловского вырезали из титров нового фильма „Летучий корабль“, сообщила заместитель главного редактора портала „Кино-Театр.ру“ Екатерина Визгалова после закрытой премьеры с участниками съемочной группы. Кроме того, в титрах не упоминается Ксения Раппопорт. Оба актера осудили войну в Украине, пишет тг-канал Агентство. Новости.
Цитата: „Там [в фильме] только три живых персонажа. Одного сыграл Андрей Бурковский, из-за которого, были слухи, что фильм запретят. Имена двух других актеров просто выкинули. И если у Ксении Раппопорт два небольших эпизода (говорят, на нее нацепили цифровую маску, но она все равно узнаваема), то герой, точнее героиня, точнее героини Данилы Козловского (неузнаваемого из-за пластического грима) на экране проводят добрую треть времени. Но в титрах его нет“, — написала Визгалова в своем фейсбуке.
▪️ Фамилий Козловского и Раппопорт нет и в спискеактеров фильма на „Кинопоиске“.
▪️ „Агентство“ дозвонилось до генпродюсера фильма Алексея Учителя. Однако он отказался по телефону объяснить, почему фамилии Козловского и Раппопорт вырезали из титров: „Я не даю интервью по телефону. Свяжитесь с нашим пресс-секретарем, он назначит встречу“. „Агентство“ не смогло дозвониться до режиссера ленты Ильи Учителя (сына Алексея Учителя).
Контекст
„Летучий корабль“ — киноверсия советского мультфильма 1979 года. Официальная премьера состоится в четверг.
▪️ Козловский и Раппопорт осудили российское вторжение в Украину, после чего столкнулись с отменой театральных постановок.
▪️ Бурковский после начала вторжения призывал к миру и писал о том, что „война — это плохо“. В конце 2022 года он уехал из России в США. В марте 2023-го сериал „Медиатор“ с Бурковским в главной роли исчезал с российских видеостриминговых сервисов Start, IVI и „КиноПоиск HD“.