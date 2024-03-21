21.03.2024, 14:04
Может себе позволить: Певец Бруно Марс проиграл в казино 50 миллионов долларов
ФОТО: | Vida Press
Известный американский певец Бруно Марс задолжал 50 миллионов долларов из-за азартных игр отеля-казино MGM Grand.
Как сообщает News Nation, Бруно Марс собирается начать свой девятый год работы в резиденции в Лас-Вегасе и рассчитаться с долгами перед MGM.
„Инсайдер Вегаса“ сообщил, что Марс проиграл миллионы в азартные игры, утверждая, что общая сумма приближается к 50 миллионам долларов. MGM фактически владеет им“, — добавили они.
Марс планирует получить от новой сделки с казино 90 миллионов долларов.