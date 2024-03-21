Нарушила молчание: как предполагаемая любовница принца Уильяма ответила на слухи об изменах (и почему ей никто не верит)

Принцесса Кэтрин не появляется на публике третий месяц после сообщений об операции на брюшной полости. Это одно из самых долгих отсутствий Кейт в публичном поле, поэтому Сеть пестрит теориями о том, что же на самом деле с ней случилось. И одна из самых популярных версий — Кейт развелась с мужем, потому что устала от его измен с маркизой Роуз Чамли.

Однако Чамли нарушила молчание и опровергла порочащие слухи короткой фразой: „[эти обвинения] совершенно ложны“.

На защиту Роуз и Уильяма встал и королевский эксперт Ник Буллентолд: „Я знаю людей, которые очень, очень хорошо знают маркизу Чамли, и у нее абсолютно точно не было романа с принцем Уэльским. Даже когда эти слухи распространились несколько лет назад, она была очень расстроена ими. Она все еще очень расстроена ими сейчас“.

Буллентолд также считает, что принц Уильям никогда не завел бы роман на стороне, так как видел, как это разрушило брак его родителей: „Он видел ущерб, который могут нанести такие действия. То, что мне сказали, это просто не в его психике“.

Но поклонники королевской семьи не верят заявлениям маркизы. Особенно после того, как британский комик Стивен Кольбер заявил об измене принца Уильяма напрямую на своем вечернем шоу: „Королевство было взорвано из-за кажущегося исчезновения Кейт Миддлтон. Ну, теперь интернет-сыщики догадываются, что отсутствие Кейт может быть связано с тем, что у ее мужа и будущего короля Англии Уильяма был роман. Итак, я думаю, что мы все знаем, кто эта предполагаемая другая женщина. Скажите это со мной — маркиза Чолмондели [другое название титула Чамли] — какое красивое имя!“.