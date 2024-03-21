„Я подумал, почему так редко звоню Васе?“: Ургант, Дудь, Земфира и другие звезды выразили свои соболезнования

Одной из первых слова соболезнования выразила Ксения Собчак, которая четыре года назад записывала с Уткиным интервью. Она поделилась, каким запомнила знаменитого комментатора.

„Умнейший, ранимый, очень тонкий человек. И как часто бывает за шутками и острым умом, нежное и трепетное сердце. RIP“, — написала в личном Telegram-канале журналистка.

Иван Ургант вспомнил о последнем разговоре с комментатором.

Юрий Дудь тоже не остался в стороне и написал большой пост, начав со слов „Умер Василий Уткин, лучший футбольный комментатор в истории нашей страны“.

Земфира немногословно, но многозначительно отдала дань уважения таланту Василия Уткина.

Коллега по цеху Дмитрий Губерниев один из первых записал видео в память Василия.