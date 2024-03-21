„Я подумал, почему так редко звоню Васе?“: Ургант, Дудь, Земфира и другие звезды выразили свои соболезнования
Общественность потрясена смертью Василия Уткина, который еще недавно праздновал 52-летие. Звездные друзья и коллеги скорбят по комментатору, которого любила и знала вся страна.
Одной из первых слова соболезнования выразила Ксения Собчак, которая четыре года назад записывала с Уткиным интервью. Она поделилась, каким запомнила знаменитого комментатора.
„Умнейший, ранимый, очень тонкий человек. И как часто бывает за шутками и острым умом, нежное и трепетное сердце. RIP“, — написала в личном Telegram-канале журналистка.
Иван Ургант вспомнил о последнем разговоре с комментатором.
Юрий Дудь тоже не остался в стороне и написал большой пост, начав со слов „Умер Василий Уткин, лучший футбольный комментатор в истории нашей страны“.
Земфира немногословно, но многозначительно отдала дань уважения таланту Василия Уткина.
Коллега по цеху Дмитрий Губерниев один из первых записал видео в память Василия.