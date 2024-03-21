ФОТО | Тяжелобольная Селин Дион показала редкое фото с сыновьями

Перед камерой 55-летняя Селин Дион, которая страдает от синдрома мышечной скованности, предстала в белом спортивном костюме и кроссовках в тон, пишет „Газета“. Певица собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа. Она обнимала 13-летних близнецов Эдди и Нельсона. Рядом сидел старший сын артистки, 23-летний Рене-Шарль. Этим семейным снимком знаменитость сообщила, что 15 марта отмечается Международный день осведомленности о синдроме мышечной скованности — заболевании, которое ей диагностировали в 2022 году.

„Я искренне благодарна за любовь и поддержку, которую получаю от моих детей, семьи, команды и всех вас! Я хочу поддержать всех, кто страдает от этого заболевания. Я хочу, чтобы вы знали, что справитесь. Мы сделаем это!“ — написала Селин Дион.

В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц. Из-за курса лечения певица отменила „около 40 концертов“. В декабре прошлого года появилась информация, что Селин Дион потеряла контроль над своим телом.