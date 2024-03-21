ФОТО | Совсем без тормозов! На вечеринке в честь премьеры нового эстонского реалити-шоу гости набили себе татуировки
20 марта на телеэкранах вышел третий сезон эстонского реалити шоу „Самый лучший товарищ“ („Kõige parem kaaslane“). В честь премьеры в Biblioteq прошел зажигательный праздник, где собрались участники нового и прошлых сезонов, а также много ярких гостей.
В ходи праздника гости смогли набить себе татуировки от тату-студии Tallinn Tattoobooking и всласть погорланить в караоке.
„Самый лучший товарищ“ - это шоу об отношениях, в котором молодые люди, избалованные комфортной жизнью, подвергаются испытаниям в рамках социального эксперимента. В предыдущих сезонах молодые участники попадали в ретро-среду без смартфонов, чтобы развить свою независимость, стойкость и навыки общения. Новый сезон возвращается в современность, и жесткие, но веселые уроки жизни начинаются в караоке-баре!