ФОТО | Совсем без тормозов! На вечеринке в честь премьеры нового эстонского реалити-шоу гости набили себе татуировки

В ходи праздника гости смогли набить себе татуировки от тату-студии Tallinn Tattoobooking и всласть погорланить в караоке.

„Самый лучший товарищ“ - это шоу об отношениях, в котором молодые люди, избалованные комфортной жизнью, подвергаются испытаниям в рамках социального эксперимента. В предыдущих сезонах молодые участники попадали в ретро-среду без смартфонов, чтобы развить свою независимость, стойкость и навыки общения. Новый сезон возвращается в современность, и жесткие, но веселые уроки жизни начинаются в караоке-баре!