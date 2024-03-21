Юморист Максим Галкин снялся в плавках в джакузи на фоне снега и гор

На размещенном в Сети кадре 47-летний артист запечатлен лежащим в джакузи на фоне снега и гор. Из одежды на знаменитости надеты только плавки.

„Из горнолыжных воспоминаний. Давно не катался“, — написал Максим Галкин в подписи к фотографии.

Подписчики юмориста оценили фотографию и написали ему комплименты в комментариях: „Красота“, „Крутые счастливые воспоминания“, „Красота невероятная и вы“, „Вы крутой“, „Молодец, Макс, живи в свое удовольствие“, „Невероятные виды“.