21.03.2024, 07:03
Юморист Максим Галкин снялся в плавках в джакузи на фоне снега и гор(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Российский юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях архивные фото со своего отпуска на горнолыжном курорте.
На размещенном в Сети кадре 47-летний артист запечатлен лежащим в джакузи на фоне снега и гор. Из одежды на знаменитости надеты только плавки.
„Из горнолыжных воспоминаний. Давно не катался“, — написал Максим Галкин в подписи к фотографии.
Подписчики юмориста оценили фотографию и написали ему комплименты в комментариях: „Красота“, „Крутые счастливые воспоминания“, „Красота невероятная и вы“, „Вы крутой“, „Молодец, Макс, живи в свое удовольствие“, „Невероятные виды“.