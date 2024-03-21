Русскоязычный канал Duo Media показывает сериал, оправдывающий захват Крыма?

Русскоязычный телеканал „Канал 7“, входящий в группу компаний Postimees, транслирует российскую историческую драму „Екатерина. Фавориты“, снятую в России в прошлом году и премьера которой состоялась на телеканале „Россия 1“ в ноябре. Однако зрители наверняка заметили, что в седьмом и восьмом эпизодах сериала обосновывается захват Крыма Российской империей. Во время правления российской императрицы, известной как Екатерина Великая (1762-1796), Россия расширила свои границы за счет новых завоеваний на юге, на территории нынешней Украины, и на западе, где она подчинила себе большую часть нынешней Литвы и часть Курляндии.

Юри Пихель, председатель правления Duo Media, сказал, что раньше не знал о существовании такого сериала, но, узнав факты по просьбе ERR, отметил, что это не документальный фильм и не телешоу, а сериал, рассказывающий в основном о жизни женщины-императора и ее отношениях с известными русскими мужчинами того времени: „Это художественное произведение, художественный драматический сериал, основанный на истории. Это, конечно, не учебник истории, и любой фильм или сериал такого рода следует воспринимать как интерпретацию его создателей, а не как политическое заявление“, - сказал Пихель. „Каждый учебник истории или фильм - это интерпретация. Действие происходит в конце XVIII века и не имеет ничего общего с сегодняшним днем, с Крымом и Украиной“.

По мнению Пихеля, зрители, которые видят в сериале неуместную интерпретацию истории, воспринимают его слишком жестко. По его мнению, авторы должны иметь право на собственное мнение об истории, с которым они могут соглашаться или нет, но он не считает, что история должна подвергаться цензуре на основании сегодняшних политических убеждений: „Русская культура тоже не должна быть вычеркнута из нашего общества“, - говорит Пихель.

В TTJA не поступало никаких жалоб на этот сериал.