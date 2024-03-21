В лондонской больнице расследуют предполагаемую попытку заполучить медицинские данные Кейт Миддлтон

Этому заявлению предшествовали сообщения в прессе о том, что сотрудники клиники пытались получить доступ к частной медицинской информации супруги принца Уильяма.

Лондонская Клиника (частная больница, в которую часто обращаются королевские особы), заявила, что в ней «нет места» тем, кто намеренно подрывает доверие пациентов или коллег.

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) заявило, что получило «сообщение о нарушении» и проводит расследование.

Эл Рассел, исполнительный директор Лондонской Клиники, в своем заявлении отметил, что все его сотрудники «прекрасно осознают» свои «индивидуальные, профессиональные, этические и юридические обязанности в отношении конфиденциальности пациентов».

«Мы очень гордимся тем, что каждый день обеспечиваем превосходный уход и конфиденциальность нашим пациентам, доверием которых мы очень дорожим», — продолжил он.

«У нас есть системы контроля за управлением информацией о пациентах, и в случае любых нарушений мы проводим расследование и предпринимаем все необходимые нормативные и дисциплинарные меры», — добавил Эл Рассел.

Во вторник таблоид Daily Mirror сообщил, что по крайней мере одного из сотрудников клиники «поймали при попытке получить доступ к медицинским данным Кэтрин».

Газета сообщила, что в частной клинике, где в последние месяцы лечились принцесса и король Карл III, начато внутреннее расследование.

В заявлении Эла Рассела не упоминались опубликованные в прессе утверждения, касающиеся принцессы Уэльской.

Отвечая на вопрос о предполагаемых нарушениях в Лондонской Клинике, представитель Даунинг-стрит заявил, что «существуют строгие правила в отношении данных о пациентах, которые должны соблюдаться».

«Думаю, мы все хотим поддержать принцессу Уэльскую и принца Уэльского, и желаем ей скорейшего выздоровления», — добавил официальный представитель премьер-министра Великобритании.

В январе Кэтрин перенесла операцию на брюшной полости и на время выздоровления отказалась от всех публичных выступлений.