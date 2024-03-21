В лондонской больнице расследуют предполагаемую попытку заполучить медицинские данные Кейт Миддлтон
В больнице, где принцессе Уэльской Кейт в начале года сделали операцию на брюшной полости, заявили, что „любое нарушение“ конфиденциальности информации о пациенте будет расследовано, пишет Русская служба Би-би-си.
Этому заявлению предшествовали сообщения в прессе о том, что сотрудники клиники пытались получить доступ к частной медицинской информации супруги принца Уильяма.
Лондонская Клиника (частная больница, в которую часто обращаются королевские особы), заявила, что в ней «нет места» тем, кто намеренно подрывает доверие пациентов или коллег.
Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) заявило, что получило «сообщение о нарушении» и проводит расследование.
Эл Рассел, исполнительный директор Лондонской Клиники, в своем заявлении отметил, что все его сотрудники «прекрасно осознают» свои «индивидуальные, профессиональные, этические и юридические обязанности в отношении конфиденциальности пациентов».
«Мы очень гордимся тем, что каждый день обеспечиваем превосходный уход и конфиденциальность нашим пациентам, доверием которых мы очень дорожим», — продолжил он.
«У нас есть системы контроля за управлением информацией о пациентах, и в случае любых нарушений мы проводим расследование и предпринимаем все необходимые нормативные и дисциплинарные меры», — добавил Эл Рассел.
Во вторник таблоид Daily Mirror сообщил, что по крайней мере одного из сотрудников клиники «поймали при попытке получить доступ к медицинским данным Кэтрин».
Газета сообщила, что в частной клинике, где в последние месяцы лечились принцесса и король Карл III, начато внутреннее расследование.
В заявлении Эла Рассела не упоминались опубликованные в прессе утверждения, касающиеся принцессы Уэльской.
Отвечая на вопрос о предполагаемых нарушениях в Лондонской Клинике, представитель Даунинг-стрит заявил, что «существуют строгие правила в отношении данных о пациентах, которые должны соблюдаться».
«Думаю, мы все хотим поддержать принцессу Уэльскую и принца Уэльского, и желаем ей скорейшего выздоровления», — добавил официальный представитель премьер-министра Великобритании.
В январе Кэтрин перенесла операцию на брюшной полости и на время выздоровления отказалась от всех публичных выступлений.
Она провела почти две недели в Лондонской Клинике, и ранее Кенсингтонский дворец заявил, что принцесса Уэльская не будет участвовать в публичных мероприятиях до Пасхи по григорианскому календарю (в этом году отмечается 31 марта).
Длительное отсутствие Кейт привело к появлению в интернете многочисленных спекуляций и конспирологических теорий о ее здоровье, которые усугубились после публикации 10 марта, в День матери, официальной фотографии Кэтрин вместе с тремя ее детьми. Ведущие агентства вскоре отозвали снимок, обнаружив в нем признаки ретуширования.
На следующий день Кэтрин извинилась за возникшее недоразумение, заявив, что она иногда экспериментирует с редактированием фотографий.