В конце июня Хаапсалу вновь приглашает на фестиваль „Белые ночи“

Три фестивальных вечера в Хаапсалуском домском соборе отданы музыкальной трилогии Тыну Кырвитса, которая впервые будет представлена целиком. Произведения «Ты свет и утро» („Sina oled valgus ja hommik“), «Лагедаские песни» („Lageda laulud“) и «Голос крыльев» („Tiibade hääl“) прозвучат в исполнении трех хоров – Хора Латвийского радио, коллектива Voces Tallin и Камерного хора Эстонской филармонии, а также Таллиннского камерного оркестра под управлением Ристо Йооста.

На открытии фестиваля 27 июня в усадьбе Ууэмыйза прозвучит душевная скрипичная и фортепианная музыка Хейно Эллера в исполнении скрипача Андреса Кальюсте и пианистки Софии Рахман. Концерт задуман как презентация альбома дуэта, который выйдет в свет в мае.

Отечественную джазовую классику представят в пятничный вечер, 28 июня, Марианна Лейбур и Йоэль Расмус Реммель. Колоритный дуэт порадует слушателей лучшими образцами эстонского джаза.

Суббота, 29 июня, будет наполнена разнообразными событиями: в полдень запланирована встреча с композиторами Тыну Кырвитсом, Рейном Раннапом и Свеном Грюнбергом. Вечером на эстрадной сцене Хаапсалуского курзала музицируют молодые местные исполнители под руководством Легари Каустеля. Во дворе Хаапсалуского замка можно будет насладиться творчеством Рейна Раннапа. Эстонский национальный мужской хор исполнит аранжировки, созданные Сиймом Аймла, Кулдаром Шютсом и Рийво Йыги. Публику порадует и сам маэстро Раннап, дополнив концерт жизнерадостными прелюдиями и соло. Летней ночью в стенах Хаапсалуского замка зазвучит культовая музыка Свена Грюнберга в исполнении ансамбля Эстонского общества электронной музыки.