Команда Õllesummer нашла плакат фестиваля, которому 20 лет: „Он цел и работоспособен - мы используем эту реликвию“

„К удивлению, целый и не повреждённой плакат, который был использован в течение 20 лет на фестивале, со встроенным освещением, был найден под кучей ящиков и прочего мусора“, - сказал главный организатор Õllesummer Стен-Эрик Янтсон. „Он цел и работоспособен - поэтому мы снова будем использовать эту так называемую реликвию после пятилетнего перерыва“, - добавил Янтсон.

На территории Таллиннского певческого поля, отделенной отдельным забором, расположены складские помещения, кладовые и несколько прицепов, в которых остались предметы, использованные на прошлых крупных мероприятиях. Для команды фестиваля было сюрпризом обнаружить, что некоторые вещи до сих пор остаются там.

Самый крупный фестиваль Эстонии Õllesummer состоится с 3 по 6 июля на Таллиннском певческом поле после пятилетнего перерыва. Популярное среди населения событие в этот раз отмечает свой 30-летний юбилей.

На четырехдневном фестивале выступят многие известные зарубежные исполнители и лучшие артисты Эстонии. На семи площадках выступят Scooter (GER), Loboda (UKR), Smokie (UK), Brainstorm (LAT), Tommy Cash, Rita Ray, Anne Veski, Trad.Attack!, Tanel Padar, Curly Strings, Terminaator, Bedwetters, Genka & Paul Oja, Karl Killing, Grete Paia x Pürr Müdd, Ines, Koit Toome, Maarja-Liis ilu, Shanon, Tuberkuloited, Põhja-Tallinn, Estonian Voices, 2 Quick Start, Smilers и многие другие. Дополнительные исполнители из-за границы и из Эстонии будут объявлены позже.