Анджелина Джоли выиграла суд над Питтом и надеется, что „теперь он освободит ее“

Адвокат актрисы Пол Мерфи рассказал, что во время слушаний в Лос-Анджелесе на прошлой неделе суд отклонил пять из семи исков Брэда.

„Судья отклонил большинство исков мистера Питта, поскольку они не имеют юридического основания. Иск Питта никогда не касался делового спора, речь идет о его попытках скрыть серьёзные злоупотребления, и мы рады, что судья отклонил его жалобы“, — отметил Мерфи.

Свою долю Джоли продала российскому миллиардеру Юрию Шефлеру, что очень обеспокоило Питта, который заявил, что сначала актриса должна была предложить выкупить долю ему.

„Она надеется, что теперь он освободит ее от своего легкомысленного иска, прекратит свои безжалостные нападки и присоединится к ней, чтобы помочь их семье исцеляться без посторонних глаз“, — заявил адвокат, сообщив, что Анджелина не испытывает неприязни к бывшему.