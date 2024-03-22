В болезни и здравии: жена угасающего Брюса Уиллиса поздравила его с 15 годовщиной свадьбы
Эмма Хеминг трогательно обратилсь к супругу в важный для них день и рассказала о своих чувствах.
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг поженились в 2009-м году. Несмотря на 24-летнюю разницу в возрасте, Эмма и Брюс счастливы вместе и идеально дополняют друг друга. Актер неоднократно признавался, что до появления Хеминг в его жизни чувствовал себя одиноким. Уиллис перенес тяжелый развод с Деми Мур в 2000-м, после расставания он перестал верить в любовь и закрылся в себе. Спустя почти десять лет холостяцкой жизни актер познакомился с Эммой Хеминг и понял, что хочет посвятить остаток дней любви и созданию крепкой семьи.
В 2015-м здоровье звезды боевиков начало ухудшаться. Только через 7 лет, весной 2022-го, артист публично объявил о прекращении актерской карьеры из-за стремительно развивающейся афазии — неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи. Позже выяснилось, что врачи неверно поставили диагноз — на самом деле крепкий орешек страдает от лобно-височной деменции.
19-го марта актер отметил день рождения в кругу семьи, ему исполнилось 69 лет, а 21-го марта Брюс Уиллис и Эмма Хеминг принимают поздравления с 15-й годовщиной свадьбы. Актриса трогательно обратилась к мужу в личном блоге и поделилась архивным снимком.