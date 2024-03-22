В болезни и здравии: жена угасающего Брюса Уиллиса поздравила его с 15 годовщиной свадьбы

„Сегодня мы отмечаем 15-ю годовщину нашей свадьбы! И сегодня я могу сделать выбор. Я могу лежать в печали или отпраздновать наш праздник. <…> Сейчас наш союз и связь, наверное, крепче, чем когда-либо. У нас две яркие, веселые и здоровые дочери. Наша семья строится на взаимном уважении и восхищении. И я просто люблю и обожаю мужчину, за которого вышла замуж. Я так горжусь тем, что у нас есть, и тем, что мы продолжаем творить. Итак, с хрустальной свадьбой нас!“ — написала Эмма Хеминг.