ФОТО | Впервые в Эстонии: в KUMU открылась выставка гомоэротических картин балтийского немца Элизара фон Купфера

На выставке гомоэротические полотна Элизара фон Купфера вступают в диалог с произведениями Яануса Самма (р. 1982), исследующими сексуальность эстонских крестьян. Кураторы выставки – Андреас Калкун, Кади Полли и Ханнес Виннал.

На выставке представлены полотна Элизара фон Купфера, содержащие множество параллелей с более ранними эпохами в искусстве, от античности до Ренессанса, а также с немецким и французским символизмом. Кроме этого в экспозиции можно увидеть пейзажи с видами Эстонии, созданные в ранней молодости и запечатлевшие памятные для художника места. Одновременно с произведениями Купфера на выставке демонстируются работы Яануса Самма на тему народной культуры. Помимо ранних произведений, зрители увидят новую видеоработу Яануса Самма − „Ясный мир блаженных“, в основу которой положено одноименное произведение Купфера – 25-метровая панорама, экспонируемая в музейном комплексе Фонда Монте Верита в Швейцарии. Произведение Самма дополняет пространственная инсталляция Карла Йоонаса Аламаа „Ограниченное удовольствие“.

„Элизар фон Купфер, родом из Амбла Ярваского уезда, известный как Элизарион, был визионером, неординарной и многогранной творческой личностью. Он с одинаковой страстью занимался живописью, литературой, искусствоведением и философией, создав на базе своего мировосприятия религиозное движение „кларизм“ (от нем. klar – ясный). Купфера можно назвать живописцем-кларистом, который выражает божественную сущность через эротическую силу. Элизарион нередко выступал как модель для автопортретов ню, он провоцирует зрителя наготой и сознательно размывает гендерные границы. Вместе с тем Купфер явлется воплощением культуры балтийских немцев, в то время –элиты эстонского общества. При сопоставлении творчества двух художников на первый план выходят отношения эстонских крестьян, столетиями живших рядом с немецкой элитой, со своими „господами“, смесь отторжения и вожделения, игра с возвышенным и низменным“, − рассказывает куратор выставки Андреас Калкун.