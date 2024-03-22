ФОТО | Впервые в Эстонии: в KUMU открылась выставка гомоэротических картин балтийского немца Элизара фон Купфера
С пятницы, 22 марта, в Художественном музее KUMU открыта выставка „Элизарион. Элизар фон Купфер и Яанус Самма“. Впервые в Эстонии показаны произведения художника балтийско-немецкого происхождения родом из Ярвамаа, писателя и мыслителя Элизара фон Купфера (1872–1942), которые представляют собой уникальный обзор социальных перемен начала ХХ века, религиозных утопий, детских лет художника, поведенных в Эстонии и гомосексуального эротизма.
На выставке гомоэротические полотна Элизара фон Купфера вступают в диалог с произведениями Яануса Самма (р. 1982), исследующими сексуальность эстонских крестьян. Кураторы выставки – Андреас Калкун, Кади Полли и Ханнес Виннал.
На выставке представлены полотна Элизара фон Купфера, содержащие множество параллелей с более ранними эпохами в искусстве, от античности до Ренессанса, а также с немецким и французским символизмом. Кроме этого в экспозиции можно увидеть пейзажи с видами Эстонии, созданные в ранней молодости и запечатлевшие памятные для художника места. Одновременно с произведениями Купфера на выставке демонстируются работы Яануса Самма на тему народной культуры. Помимо ранних произведений, зрители увидят новую видеоработу Яануса Самма − „Ясный мир блаженных“, в основу которой положено одноименное произведение Купфера – 25-метровая панорама, экспонируемая в музейном комплексе Фонда Монте Верита в Швейцарии. Произведение Самма дополняет пространственная инсталляция Карла Йоонаса Аламаа „Ограниченное удовольствие“.
„Элизар фон Купфер, родом из Амбла Ярваского уезда, известный как Элизарион, был визионером, неординарной и многогранной творческой личностью. Он с одинаковой страстью занимался живописью, литературой, искусствоведением и философией, создав на базе своего мировосприятия религиозное движение „кларизм“ (от нем. klar – ясный). Купфера можно назвать живописцем-кларистом, который выражает божественную сущность через эротическую силу. Элизарион нередко выступал как модель для автопортретов ню, он провоцирует зрителя наготой и сознательно размывает гендерные границы. Вместе с тем Купфер явлется воплощением культуры балтийских немцев, в то время –элиты эстонского общества. При сопоставлении творчества двух художников на первый план выходят отношения эстонских крестьян, столетиями живших рядом с немецкой элитой, со своими „господами“, смесь отторжения и вожделения, игра с возвышенным и низменным“, − рассказывает куратор выставки Андреас Калкун.
„Различные оттенки сексуальности были присущи обоим этим мирам: как тому, в котором жил Элизар фон Купфер, так и тому, где жили простые крестьяне. Я исследую явления квир-идентичности в народной культуре. Поскольку народная культура – явление коллективное, здесь имеется большое пространство для толкований, а также и много тайн“, − рассказывает художник Яанус Самма.
Выставку сопровождает книга „Элизарион. Элизар фон Купфер“, составителями которой стали кураторы выставки – Андреас Калкун, Кади Полли и Ханнес Виннал. Книга дает подробное представление о жизни и многогранном творчестве Купфера, которое иллюстрирует исторический фотоматериал и репродукции картин. Книга содержит также и новеллу Элизара фон Купфера „Загадка его любви“ (1901), в переводе на эстонский язык Ханнеса Виннала.
В субботу, 23 марта, приглашаем всех желающих на мероприятия, сопровождающие окрытие выставки. С 12.00 до 14.00 пройдет мастерская под руководством Карла Йоонаса Аламаа „Плетение инсталляции из бечевки“. В 14.00 пройдет экскурсия на эстонском языке в сопровождении кураторов Ханнеса Виннала и Андреаса Калкуна, а также художника Яануса Самма. В 16.00 пройдет беседа на тему „История эстонского квир-искусства от XIX века до наших дней“, в которой примут участие Яанус Самма, Андреас Калкун и Ребека Пылдсам, беседу проведет Уку Лембер.
Выставка на 3 этаже KUMU в зале переменных выставок будет открыта до 8 сентября 2024 года.
Выставка проходит в сотрудничестве с местным самоуправлением Минусио в Швейцарии (Comune di Minusio), а точнее – с домом-музеем художника, расположенном в вилле Санктуариум Артис Элизарион, где работает культурный центр Элизарион и музей Centro Elisarion, являющиеся хранителями наследия Элизара фон Купфера.