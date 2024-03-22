ФОТО | Роскошный особняк супермодели Кары Делевинь за 7 миллионов долларов сгорел дотла — есть пострадавшие

Известно, что возгорание началось в одном из подсобных помещений, оттуда огонь перекинулся на чердак, после чего загорелась кровля. Под воздействием пламени часть перекрытий рухнула. Причиной возгорания стал обрыв линий электропередачи, случившийся из-за сильного ветра.

Самой Кары в момент пожара в доме не было. Модель находилась в Лондоне на премьере мюзикла „Кабаре“, где Делевинь исполнила главную роль Салли Боулз. „Мое сердце сегодня разбито… Я не могу в это поверить. Жизнь может измениться в мгновение ока. Так что цените то, что у вас есть“, — написала модель в соцсетях. Звезда сообщила, что в жилище находились ее любимые кошки, но пожарные успели их спасти.

При тушении пожара были задействованы 94 специалиста и 13 единиц техники. По словам очевидцев, к зданию также прибыли четыре машины скорой помощи. Чтобы потушить возгорание, пожарникам потребовалось почти три часа. Один огнеборец в процессе пострадал, его доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Еще один человек отравился дымом, но обошлось без жертв.

Звезда „Отряда самоубийц“ потратила много сил и денег, чтобы обустроить особняк площадью 700 квадратных метров. Кара хвалилась, что в ее доме есть комната для игры в покер, стена с необычными шляпами, костюмерная для тематических вечеринок и даже яма с мячами.

Одной из главных достопримечательностей особняка был тайный проход между комнатами, оформленный в виде вагины. На чердаке же Кара сделала комнату для интимных утех.

Делевинь не жалела денег на отделку дома. Некоторые комнаты были обклеены обоями Gucci с изображением цапель. Их цена доходит до 500 долларов за лист.