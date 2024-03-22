ФОТО | Потратила отложенные на увеличение груди деньги на мебель: как живет в Старом городе скандальная Сильвия Ильвес

По словам Сильвии Ильвес (31), квартира на третьем этаже старого и величественного каменного дома с толстыми стенами идеально ей подходит. „Мне нужна была новая энергия и возможность начать все с чистого листа“, - говорит Сильвия, которая уже так часто переезжала, что потеряла счет времени. Учитывая переменчивую натуру Сильвии, пять лет в предыдущем жилище были для нее долгим сроком. Бывало, что она переезжала аж по три раза за год!

Ранним солнечным утром мы стучимся в дверь квартиры Сильвии. Дверь открывает ее партнер Кристо (33), а коты Симба и Киппер выходят поприветствовать гостей. Сильвия же проспала. Она мечется по квартире, торопливо допивая кофе, вытирая пыль, пылесося и одновременно высушивая волосы феном. У нее как матери четверых сыновей чрезвычайно стремительная жизнь, как показало ее свежее реалити-шоу „Одна неделя с Сильвией Ильвес“. Она переезжает из одного места в другое. Ее сыновья учатся в Таллиннской школе музыки и балета, а она сама - в Эстонской академии музыки и театра. Сильвия подрабатывает в опере „Эстония“ и выступает на частных вечеринках - иначе она не справилась бы в денежном плане.