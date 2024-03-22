22.03.2024, 15:01
ФОТО | Потратила отложенные на увеличение груди деньги на мебель: как живет в Старом городе скандальная Сильвия Ильвес
ФОТО: | Delfi Meedia
Виолончелистка Сильвия Ильвес со своими четырьмя сыновьями переехала в просторную квартиру в Старом городе. Туда она перевезла и мебель, на покупку которой использовала деньги, отложенные на операцию по увеличению груди.
По словам Сильвии Ильвес (31), квартира на третьем этаже старого и величественного каменного дома с толстыми стенами идеально ей подходит. „Мне нужна была новая энергия и возможность начать все с чистого листа“, - говорит Сильвия, которая уже так часто переезжала, что потеряла счет времени. Учитывая переменчивую натуру Сильвии, пять лет в предыдущем жилище были для нее долгим сроком. Бывало, что она переезжала аж по три раза за год!