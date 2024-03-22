Максима Галкина могут лишить российского гражданства

Российские активисты уже не зная, как напомнить о себе, пытаются высказываться по любому поводу. Так по мнению некого экс-депутата Романа Худякова, такими нововведениями иноагентам «сильно прищемили хвост» и это огромный прорыв.

«Конечно же, на Галкина давно пора завести уголовное дело. Давно пора изъять все его имущество и имущество его семьи (включая замок, где так и живет водитель с семьей и сын племянника Пугачевой, которого она ему „подарила“). И лишить и его, и Пугачеву („нормальные люди в Россию не вернутся“) гражданства», — написал Худяков в Telegram-канале.