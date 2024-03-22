„Океан Эльзы“ выпустил англоязычную песню из будущего альбома

Композиция стала первой песней первого англоязычного альбома „Океана Эльзы“. Коллектив долго готовился к этой премьере, но в связи с ночным обстрелом на 22 марта „Океан Эльзы“ решил не делать громких премьер и с таким текстом обратился к поклонникам:

„Наша новая музыкальная история. Voices Are Rising — это первая песня нашего первого англоязычного альбома. Здесь должны быть большие тексты, рассказы. Но сегодня мы хотим, чтобы вы просто послушали песню и, самое главное, помнили, что свет всегда победит тьму. Наши украинские голоса уже поднялись благодаря тем, кто ежеминутно защищает, восстанавливает, несет свой свет! Нашим энергетикам сегодня – максимальная поддержка“, — говорится в сообщении.

В связи с ночным обстрелом „Океан Эльзы“ решил не делать громких премьер и с таким текстом обратился к поклонникам:

„Наша новая музыкальная история. Voices Are Rising — это первая песня нашего первого англоязычного альбома. Здесь должны быть большие тексты, рассказы. Но сегодня мы хотим, чтобы вы просто послушали песню и, самое главное, помнили, что свет всегда победит тьму. Наши украинские голоса уже поднялись благодаря тем, кто ежеминутно защищает, восстанавливает, несет свой свет! Нашим энергетикам сегодня – максимальная поддержка“, — говорится в сообщении.

Отметим, неделю назад лидер „ОЭ“ Святослав Вакарчук обратился к поклонникам и анонсировал, что готовит к выпуску песни на английском: „Мы будем работать над тем, чтобы и музыкальный голос Украины звучал громко, его слышали и замечали в мире“, — сказал Вакарчук. .

Кроме того, к своему 30-му юбилею осенью этого года „Океан Эльзы“ готовится выпустить новый альбом на украинском — первый с 2016 года.