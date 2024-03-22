Солист „Би-2“ Лева: „Я бы сказал, что мы банкроты“

После того, как Россия напала на Украину, все, что касается доходов, очень сильно опустилось. То есть я бы сказал, что мы банкроты. Я уверен, что это ненадолго, потому что мы отстаиваем сейчас свой мир - мы съездили в пробный тур по Европе и Америке и теперь представляем, от чего отталкиваться, как строить рекламную кампанию, какие залы. После того, как все это произошло (арест в Таиланде. - Ред.), Михаил Ходорковский выделил нам своих адвокатов, которые готовы в любой момент помочь. Наша карта мира поделена на красные, нейтральные и зеленые зоны, где можно выступать спокойно. Мы какую-то определенную корреляцию сделали, на доходы это повлияло, но не убило.

Сразу. Когда закончился концерт, и мы пришли в гримерку. Там находилось четыре силовых ведомства. Все клубы в Таиланде принадлежат каким-то важным людям, в них полицейские даже просто так зайти не могут. Мы потом узнавали у местных „решал“. Нагнать такое количество людей стоит примерно несколько сотен тысяч долларов. Просто так люди там не приедут.

Лева: Это (нападение на Леонида Волкова. - Ред.) случилось накануне нашего приезда сюда, в Вильнюс, и я слышал, как моя супруга тихо кому-то говорила, что нужна охрана на всякий случай. Страха нет, но я не беспечный. Я теперь уже немного по-другому на улице себя веду: краем глаза смотрю, какая машина проехала. Очень многих вещей раньше мы даже представить себе не могли. Сейчас я даже не уверен, что это какая-то борьба именно с артистами. Мне кажется, там просто прорываются какие-то идеи на местах. Хотя если говорить о ситуации в Таиланде, то там, конечно, нас ждали.

Константин Эггерт: Своим вызволением из таиландской тюрьмы, с точки зрения „кремлевских“, вы их сильно унизили. Вы не боитесь, что с вами может случиться что-то, как с Леонидом Волковым в Вильнюсе? Что вам отомстят?

В России вы играли на частных вечеринках, корпоративах. Наверняка были какие-то люди из госструктур. Кто-нибудь с вами связался, высказал сожаление, что вы уехали?

С некоторыми есть связь. Я не могу этих людей называть, благодаря им мы получаем какую-то адекватную информацию по поводу нас и того, что там происходит. У нас в коллективе есть те, у кого нет другого гражданства, кроме российского. С чего началась наша вся эпопея противостояния с путинской властью? Мы арендовали спортивный зал в Омске, собирались поставить сцену и закрыть задник черной материей, чтобы на ней воспроизвести картинку. Мы закрыли надпись, где было написано „Zа президента“. И тут появился какой-то представитель власти и сказал, что же вы „Zа президента“ закрываете, а мы говорим, что не должны выступать под этой надписью, так как не занимаемся агитацией. Ну и все скатилось к тому, что мы их послали к чертовой бабушке и отменили концерт. Потери тогда начались. Нам все отменили.

Когда мы жили в России, я знал, какой у меня будет концерт через год. У нас были обязанности перед публикой. Война началась, но люди все равно ждут нас. Мы перелопатили программу, убрали веселые песни, оставили философские композиции. Выходить на сцену было очень тяжело. И я, например, не понимал, какая публика. Мы летели в Омск в самолете, рядом сидел немножко подвыпивший бизнесмен, мы разговорились. Он говорил: „Ребята, вы крутые! Давайте после концерта ко мне в баню!“. А когда концерт не случился, он позвонил нам вечером и обматерил, сказал, что если нас увидит, то оторвет нам голову.

Но ведь поколение вот этих Z-патриотов выросло на саундтреке „Брата“. Сейчас, глядя назад, вы ощущаете какую-то ответственность?