ВИДЕО | LOBODA выступила режиссером своей самой масштабной видеоработы за последние два года

В создании клипа принимали участие более 50-ти профессионалов из разных стран Европы.

„Имя - песня о страсти, импульсе, о неведомой безымянной силе, которая охватывает людей“ - комментирует LOBODA.

Съемки клипа проходили в Риге на протяжении двух дней, за которые артистка сменила более 6 образов. Режиссером клипа выступила сама Лобода, для которой это не первый опыт создания видео. Вместе с рижской продакшн-компанией „Panorama“, команде артистки удалось в фирменном стиле объединить высокие технологии, эффектную хореографию и динамическую драматургию. Значительная часть съемок прошла в Рижском цирке - одном из старейших цирковых зданий Европы и памятнике культуры национального значения.

„Давно не получала такого удовольствия. Все творческие пазлы сложились в идеальной комбинации“ - рассказала сама артистка.

Кроме отчаянных каскадерских трюков без дублеров и экстремальных съемок под порывами ветра из пятиметрового вентилятора, команда также задействовала высокотехнологичную камеру- „роборуку“ для эффектности танцевальных сцен.

Специально для съемки клипа из Киева приехали создатели ярких образов Лободы - бренд LUVI, а также балет певицы в полном составе.

Масштабный релиз LOBODA приурочила к началу своего нового мирового тура, который знаменует 20-летие карьеры певицы. Первый концерт пройдет в австралийском Сиднее уже сегодня, за ним последуют другие города Австралии, а также Новой Зеландии, США, Казахстана и Европы.

Трек „Имя“ уже доступен на всех стриминговых площадках, а видеоработа - на официальном YouTube-канале LOBODA