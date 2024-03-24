Зависимость от смарт-устройств охватывает все больше молодежи

В результатах исследования приходят к выводу, что учащиеся, которые по два и более часов в день проводят в электронных устройствах, чаще оценивают свое здоровье как плохое, в меньшей степени удовлетворены жизнью, им труднее говорить с родителями о своих проблемах, им меньше нравится посещать школу, у них хуже успеваемость, они чаще склонны к употреблению наркотиков и депрессивным эпизодам продолжительностью две недели и более.

Всё более интенсивное использование смарт-устройств молодежь ю сказывается и на их физическом здоровье. В достаточной мере физически активны лишь 16% школьников в возрасте 11-15 лет: 19% мальчиков и 13% девочек. Мальчики в любом возрасте более активны, чем девочки, однако с возрастом физическая активность снижается как у мальчиков, так и у девочек. В результате в пределах рекомендуемой степени больше всего активны 11-летние мальчики (26%), а меньше всего – 15-летние девочки (9%).

Как показали результаты проведенного Институтом развития здоровья исследования о поведении в отношении здоровья, 77% мальчиков и 41% девочек играют в компьютерные игры не менее двух часов в день, а среди 13-летних мальчиков этот показатель достигает 81%. Девочки проводят больше времени в социальных сетях: 63% девочек и 47% мальчиков тратят на социальные сети не менее двух часов в день, причем с возрастом этот показатель только увеличивается.

По словам старшего аналитика Института развития здоровья Яаны Рахно , в опубликованном в 2023 году докладе о развитии человеческого потенциала в Эстонии отмечается, что использование цифровых устройств само по себе не вызывает проблем с психическим и физическим здоровьем – его влияние зависит в первую очередь от пользователя, способа использования и ситуации, в которой он находится. «Однако длительное пребывание за экраном может негативно сказаться на здоровье и самочувствии ребенка. Это подтверждают и длительные исследования, согласно которым цифровая зависимость усиливает депрессивные симптомы и социальную тревогу у подростков, а также негативно сказывается на учебе и отношениях с родителями», – отмечает Рахно.

Он рассказал об экспериментальном исследовании, которое проводилось в Дании в 2019-2021 годах – в нем анализировалось влияние сокращения экранного времени в 89 семьях, включая 157 детей, на различные показатели здоровья. Выяснилось, что дети в группе эксперимента, где было значительно сокращено экранное время, гораздо больше времени проводили за активными занятиями. У детей, участвовавших в программе, которым разрешалось три часа свободного экранного времени в неделю (вместо привычных примерно 5 часов), среднее увеличение активного времени составило 44,8 минуты в день. Для сравнения, у детей из контрольной группы этот показатель составил всего 1 минуту в день. «Различия в поведении детей в плане физической активности особенно заметны в выходные дни – согласно исследованию, разница между группами вмешательства и контроля в эти дни составила 73,4 минуты. Примечательно и то, что у родителей, которые так же ограничивали экранное время, показатели индекса благополучия Всемирной организации здравоохранения (WHO-5) значительно изменились в лучшую сторону, а также статистически значимо увеличилось время их сна», – резюмировал Томсон.

По словам научного советника Центра компетенции по физической активности Хенека Томсона , достаточно активны каждый день лишь менее половины всех эстонских детей, а по выходным – только треть. «Это означает, что физическая активность всей семьи в выходные дни значительно снижается, да и родители, как основные факторы, влияющие на физическую активность детей, тоже меньше двигаются», – добавил Томсон.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в отношении физической активности, детям и молодежи следует уделять физической активности средней и высокой интенсивности не менее 60 минут в день на протяжении всей недели в основном с аэробной нагрузкой – то есть нагрузкой, которая повышает частоту сердечных сокращений и вызывает появление пота и учащение дыхания. Кроме того, следует уделять минимум три раза в неделю время для аэробной физической активности высокой интенсивности, а также тем ее видам, которые укрепляют скелетно-мышечную систему. Следует ограничить время, проводимое в положении сидя.

Основываясь на этом примере, Томсон призывает семьи стараться найти больше времени, чтобы побыть вместе и побольше двигаться, особенно за счет экранного времени. «В будние дни можно попытаться добавить больше пешеходных прогулок в свой повседневный маршрут, например, выбрать более длинный путь домой, выйти из общественного транспорта на несколько остановок раньше или прогуляться всей семьей, вместо того чтобы в свободный вечер сидеть перед экраном, – сказал Томсон. – Наступающая весна предлагает множество возможностей для активного отдыха в выходные дни. Можно отправиться всей семьей на прогулку на природу, пойти в поход, заняться спортивным ориентированием или покататься на велосипеде или поиграть в игры на свежем воздухе», – добавил он, делясь простыми советами о том, как больше двигаться. «Наше тело – это мотор, созданный для того, чтобы двигаться, и особенно важно поддерживать этот мотор в движении именно в детстве. Исследования показывают, что чем меньше ребенок физически активен, тем больше шансов, что, повзрослев, он будет вести пассивный образ жизни, да и здоровье будет уже не таким крепким».

По словам главного специалиста команды помощи детям отдела благополучия детей Департамента социального страхования Кади Саар, в 2023 году в отдел благополучия детей поступило 35 обращений по поводу чрезмерного использования смарт-устройств. Основной причиной, по которой родители обращались в службу помощи детям, была цифровая зависимость их ребенка. Были также обращения, в которых основной темой были взаимоотношения или вопросы, связанные с обязанностью посещать школу, но цифровая зависимость была отмечена как сопутствующая проблема. «Использование смарт-устройств само по себе не является чем-то плохим. Вопрос скорее в том, где, когда и в каком объёме это делать. Еще только развивающийся детский мозг особенно восприимчив к быстрой стимуляции с экранов. К тому же у детей еще нет тех механизмов саморегуляции, которые есть у взрослых и которые помогают сделать правильный выбор», – отметила Саар, добавив, что очень важно делиться с родителями информацией о влиянии смарт-устройств, чтобы распознать первые признаки зависимости, помочь ребенку и поддержать родителя.

Более подробную информацию о рекомендациях по использованию экранного времени, симптомах интернет-зависимости и способах ее предотвращения можно найти на сайте Центра компетенции по физической активности liigume.ee.