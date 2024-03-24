„Недостаточно французская“: националисты во Франции возмущены идеей для олимпийского концерта

Ая Накамура еще не утверждена в качестве певицы на церемонии открытия Олимпийских игр, но сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил ее в качестве хедлайнера мероприятия, вызвали в стране волну расистского хейта, пишет Euronews.

Возможность того, что франко-малийская поп-певица исполнит песню из репертуара "национального достояния" Франции, Эдит Пиаф, была с возмущением встречена сторонниками ультраправых взглядов.

Накамура - самая слушаемая французская исполнительница в мире и единственная женщина, вошедшая в топ-20 самых продаваемых альбомов страны в 2023 году.

Но спекуляции на тему Олимпиады сделали ее мишенью для кампании, которую оргкомитет Игр в Париже уже назвал "шокирующе расистской".

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен назвала ее присутствие на церемонии "некрасивым символом" и "дополнительной провокацией со стороны Эммануэля Макрона".

В среду Ле Пен заявила в интервью France Inter, что Макрон "должно быть, каждое утро просыпается с мыслью: как бы мне еще унизить и возмутить французов?".

Она также раскритиковала Накамуру за то, что та не поет по-французски (в ее текстах есть включения из английского и других языков), и заявила, что та не представляет Францию.

"Я даже не собираюсь рассказывать вам о ее антураже. Я собираюсь поговорить с вами о ее наряде, о ее вульгарности, о том, что она не поет по-французски. Она не поет и на иностранном. Она поет непонятно что".

Марин Ле Пен не одинока в своих нападках на Накамуру. Выросшая в парижских пригородах уроженка Бамако стала жертвой ожесточенной кампании ненависти в Интернете.

В начале месяца на предвыборном митинге партии Reconquête, возглавляемой ультраправым экс-кандидатом в президенты Эриком Земмуром, имя Накамуры вызвало свист в толпе.

Небольшая экстремистская группа, называющая себя Les Natifs ("Коренные"), также вывесила на берегу Сены плакат, осуждающий малийское происхождение певицы.

"Не выйдет, Ая, это Париж, а не рынок Бамако", - гласил плакат.