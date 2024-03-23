Пропавший член команды „Пикника“ по-прежнему не выходит на связь

Стрельба началась за 10 минут до начала выступления музыкантов. В этот момент они находились в гримерке, их успели эвакуировать

„Нет никаких предположений, продолжаем попытки [связаться]“, — сказал он. О пропаже одного из участников „Пикника“ он рассказал около полуночи. Чернышевский уточнил, что этот человек „не музыкант“.

„Пикник“ — советская и российская рок-группа, основанная в в 1978 году студентами Ленинградского политехнического университета. Началом профессиональной деятельности группы можно считать 1981 год, когда лидером коллектива стал Эдмунд Шклярский. В 1981-м „Пикник“ выпустил дебютный альбом „Дым“. В 1982 году группа начала выступать в Ленинградском рок-клубе.