„Надеемся, она сможет справиться“: принц Гарри и Меган Маркл обратились к больной раком Кейт Миддлтон

В январе Кейт Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости и резко пропала из поля зрения папарацци. Неравнодушные сразу подумали, что с принцессой могло произойти нечто страшное, так что построили самые безумные теории: мол супруга Уильяма сбежала из дворца, отдала почку королю, сделала пластику.

Ситуация усугубилась, когда принцесса Уэльская опубликовала фотографию с детьми. Пользователи нашли на ней следы неаккуратного фотошопа и назвали снимок фейковым. Правда, неделю назад настоящая Кейт все же нашлась — папарацци застали ее на прогулке с мужем.

Не успели поклонники королевской семьи порадоваться возвращению Миддлтон, как принцесса ошарашила общественность новостью о своей болезни. Супруга наследника престола записала видеообращение, в котором призналась, что больна раком.

„В январе я перенесла операцию на брюшной полости в Лондоне, и тогда мы думали, что я не больна раком. Операция прошла успешно, но тесты после операции все же выявили рак. Тогда моя команда врачей посоветовала пройти курс химиотерапии, так что сейчас я на ранних стадиях этого лечения“, — рассказала Кейт.

По словам принцессы Уэльской, новость о болезни стала огромным потрясением для всей семьи. Сложнее всего было рассказать детям — Джорджу, Шарлотте и Луи. Однако Миддлтон уверяет всех в своем выздоровлении и просит только времени справиться со всем. „Мы надеемся, что вы поймете: как семья, нам сейчас нужно немного времени, пространства и уединения, пока я заканчиваю лечение“, — говорит она.

Не остались в стороне от семейных трудностей и уехавшие в США принц Гарри и Меган Маркл. Младший брат Уильяма с женой обратились к родственникам после шокирующих новостей. „Мы желаем здоровья и быстрой поправки Кейт и семье. И надеемся, что они смогут спокойно и без лишнего внимания справиться со всем“, — заявили супруги.