„Бегает по школьным делам детей и испытывает стресс“: Уильям подавлен из-за неизлечимой болезни Кейт

Принц Уильям испытывает гордость за свою жену. Он считает, что Кейт проявила стойкость и отвагу во время восстановления после тяжелой операции на брюшной полости. Такое же мнение выразил и его отец — Карл III.

Однако желание помочь жене не избавило наследника британской короны от множества тяжелых эмоций. Источник из Букингемского дворца сообщил, что принц с трудом справляется со всеми тяготами, которые легли на его плечи.

Несмотря на непростую ситуацию, Уильям старается работать над собой. „Он бегает по школьным делам детей, он испытывает колоссальный стресс. Уильям находится всего в шаге от престола, но болезнь жены, проблемный брат и вся эта публичность вокруг оказались для него тяжелейшим грузом“, — заявил инсайдер.

Общие трудности объединили членов королевской семьи. Принц Гарри и Меган Маркл, которые, по слухам, никогда не испытывали симпатии к Кейт Миддлтон, выразили ей слова поддержки спустя несколько часов после ее откровенного признания.