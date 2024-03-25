Шайло Джоли-Питт переезжает к отцу и его новой девушке: Анджелина Джоли в бешенстве
Не так давно стало известно, что Брэд Питт съехался со своей возлюбленной Инес де Рамон. Сейчас пара думает о детях, но о браке — пока нет.
27 мая дочке Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло исполнится 18 лет. Сразу после праздника она планирует начать самостоятельную жизнь — вдали от матери. Как сообщают источники, Шайло хочет съехать из особняка, в котором провела последние несколько лет, и перебраться к отцу. Несмотря на то, что сама актриса после развода поддерживала с супругом связь только в те моменты, когда дело касалось бесконечных судов, Шайло все же смогла сохранить с отцом хорошие отношения.
«Энджи знает, что Шайло взрослеет и уже может принимать собственные решения. Конечно же, Анджелина, мягко говоря, не в восторге», — сообщают инсайдеры издания Geo.Tv.
Напомним, что развод звезд Голливуда затянулся на несколько лет, поскольку они долго не могли уладить вопрос опеки над детьми. Поговаривали, Джоли специально затягивает ход дела поскольку хочет дождаться момента, когда все ее дети станут совершеннолетними и тогда уже более осознанно встанут на ее сторону. Однако, кажется, план Анджелины не сработал. Шайло как была любимицей отца, так ей и осталась. При этом она пообещала маме, что постарается часто ей звонить и приезжать в гости.
Главным ударом для актрисы стал тот факт, что Шайло удалось наладить хорошие отношения с новой возлюбленной Брэда Питта — Инес де Рамон. С ней актер встречается уже почти полтора года и намерения у него самые серьезные. Недавно отношения пары вышли на новый уровень: Брэд и Инес съехались и стали всерьез обсуждать возможность рождения ребенка. При этом снова вступать в брак голливудский красавчик не намерен. Развод измотал его настолько, что пока он не нашел в себе силы на такой серьезный шаг.
Впрочем, саму Инес такое положение вещей полностью устраивает. Она не стремится к браку и наслаждается тем, что происходит между ней и Питтом сейчас. Тот факт, что возлюбленный не спешит выходить с ней на публику, она тоже воспринимает легко. Еще в начале отношений Питт отметил, что больше всего ценит конфиденциальность и не хочет, чтобы за развитием его личной жизни следили миллионы.
„Дело не в том, что он не доверяет Инес. Просто он ценит свою конфиденциальность. Люди со статусом Брэда Питта не хотят, чтобы их сообщения или что-то личное стало достоянием общественности“, — объясняют источники.
Слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон появились в ноябре 2022 года. До отношений с актером девушка была замужем за Полом Уэсли. Однако в сентябре 2022-го стало известно, что звезды развелись после трех лет брака.