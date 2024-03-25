Шайло Джоли-Питт переезжает к отцу и его новой девушке: Анджелина Джоли в бешенстве

27 мая дочке Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло исполнится 18 лет. Сразу после праздника она планирует начать самостоятельную жизнь — вдали от матери. Как сообщают источники, Шайло хочет съехать из особняка, в котором провела последние несколько лет, и перебраться к отцу. Несмотря на то, что сама актриса после развода поддерживала с супругом связь только в те моменты, когда дело касалось бесконечных судов, Шайло все же смогла сохранить с отцом хорошие отношения.

«Энджи знает, что Шайло взрослеет и уже может принимать собственные решения. Конечно же, Анджелина, мягко говоря, не в восторге», — сообщают инсайдеры издания Geo.Tv.

Напомним, что развод звезд Голливуда затянулся на несколько лет, поскольку они долго не могли уладить вопрос опеки над детьми. Поговаривали, Джоли специально затягивает ход дела поскольку хочет дождаться момента, когда все ее дети станут совершеннолетними и тогда уже более осознанно встанут на ее сторону. Однако, кажется, план Анджелины не сработал. Шайло как была любимицей отца, так ей и осталась. При этом она пообещала маме, что постарается часто ей звонить и приезжать в гости.

Главным ударом для актрисы стал тот факт, что Шайло удалось наладить хорошие отношения с новой возлюбленной Брэда Питта — Инес де Рамон. С ней актер встречается уже почти полтора года и намерения у него самые серьезные. Недавно отношения пары вышли на новый уровень: Брэд и Инес съехались и стали всерьез обсуждать возможность рождения ребенка. При этом снова вступать в брак голливудский красавчик не намерен. Развод измотал его настолько, что пока он не нашел в себе силы на такой серьезный шаг.