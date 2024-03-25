Моргенштерн перевел миллион рублей 15-летнему гардеробщику, спасшему людей в „Крокусе“

Поступок 15-летнего подростка по имени Ислам Халилов, который подрабатывал в „Крокус Сити Холле“ гардеробщиком в день концерта группы „Пикник“, не может не восхищать.

Смелый парень не испугался террористов, ворвавшихся в фойе концертного зала. Ислам действовал спокойно, как он сейчас говорит, по инструкции. Благодаря его смелым и четким действиям, удалось спасти больше ста человек.

А музыкант Моргенштерн свою благодарность конвертировал в миллион рублей (10 000 евро) и перевел эту сумму на счет Ислама.

Алишер Моргенштерн показал в телефоне видео, которое ему прислал Ислам, поблагодарив звезду за подарок. Моргенштерн* извинился перед Исламом за демонстрацию кадров, уточнив, что героев все должны знать в лицо.

„Я очень рад, у меня нет слов. Я просто плакать хочу“, - признался Ислам Халилов.