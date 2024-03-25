51-летняя Кэмерон Диаз тайно стала матерью во второй раз

У актрисы и ее мужа родился сын. Мальчика назвали Кардиналом. Пара держала в тайне новость и только спустя время поделилась ей.

«Мы рады объявить о рождении нашего сына Кардинала Мэддена. Он потрясающий, и мы все так счастливы, что он здесь! Для безопасности и конфиденциальности ребенка мы не будем выкладывать фотографии, но он очень милый», — написала актриса.

К объявлению был приложен рисунок с надписью «Маленькая птичка шепнула мне». Сюрприз был встречен поддержкой членов семьи и близких друзей.

В октябре прошлого года актриса поделилась с Джимми Фэллоном на его ночном ток-шоу, что Бенджи Мэдден — «самый лучший папа».

Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден женаты с 2015 года. В 2019 году актриса впервые стала мамой — она родила дочь Рэддикс. После замужества Кэмерон перестала сниматься в кино, однако недавно заявила о своем возвращении.