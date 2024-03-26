Владелец ресторанного бизнеса: „Вечером идешь по Старой Риге как по долине скорби. Людей нет“(7)
Медниекс считает, что гордость утрачена на всех уровнях. „Мы гордимся Ригой внутренне, но нам нечего показать, потому что она обшарпана, наступили „времена землемеров“. Рига не растёт, не обновляется“, - говорит владелец ресторана.
„Любой турист жаждет общения. Вы всегда садитесь там, где много людей, вы никогда не идете в пустое место. Вечером идешь по Старой Риге как по долине скорби“, - говорит Медниекс, добавляя, что все рестораны пустые, ну, если только где-нибудь сидит пара“.
По словам Медниекса, одна из главных причин, почему Старая Рига так пуста, заключается в том, что предпринимателям не по карману содержать помещения.
Однако надежда есть, так как представители Рижского бюро туризма и развития „LiveRiga“ заявили, что у них большие планы на лето, на туристическую инфраструктуру.