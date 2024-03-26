Культура
26.03.2024, 11:01

Владелец ресторанного бизнеса: „Вечером идешь по Старой Риге как по долине скорби. Людей нет“

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Старый город Рига
Старый город Рига
ФОТО: Skreidzeleu | Shutterstock

„Как горожанину, мне нравится пустая Старая Рига, это мой город, архитектура, но как бизнесмену мне хочется плакать“, - заявил Арманд Медниекс, владелец ресторана и коктейль-бара „B Bārs Restorāns“ в программе „Пресс-клуб“ на канале TV24, пишет портал Press.lv

Медниекс считает, что гордость утрачена на всех уровнях. „Мы гордимся Ригой внутренне, но нам нечего показать, потому что она обшарпана, наступили „времена землемеров“. Рига не растёт, не обновляется“, - говорит владелец ресторана.

„Любой турист жаждет общения. Вы всегда садитесь там, где много людей, вы никогда не идете в пустое место. Вечером идешь по Старой Риге как по долине скорби“, - говорит Медниекс, добавляя, что все рестораны пустые, ну, если только где-нибудь сидит пара“.

По словам Медниекса, одна из главных причин, почему Старая Рига так пуста, заключается в том, что предпринимателям не по карману содержать помещения.

Однако надежда есть, так как представители Рижского бюро туризма и развития „LiveRiga“ заявили, что у них большие планы на лето, на туристическую инфраструктуру.

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