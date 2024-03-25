ФОТО | А вы бы смогли их отличить?! Голливудская актриса как две капли воды похожа на Марго Робби

У звезды фильма „Барби“ Марго Робби в Голливуде есть двойник - она как две капли воды похожа на известную по сериалу „Меня зовут Эрл“ актрису Джейми Прессли. Женщин многие путают между собой, а когда много лет назад они встретились, то даже сами удивились своей схожести.