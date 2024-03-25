ФОТО | А вы бы смогли их отличить?! Голливудская актриса как две капли воды похожа на Марго Робби(2)
У звезды фильма „Барби“ Марго Робби в Голливуде есть двойник - она как две капли воды похожа на известную по сериалу „Меня зовут Эрл“ актрису Джейми Прессли. Женщин многие путают между собой, а когда много лет назад они встретились, то даже сами удивились своей схожести.
Как различить между собой двух актрис?
Джийми Прессли 46 лет, а Марго Робби всего 33.
Робби родом из Австралии и в ее интервью слышен австралийский акцент. Прессли же родом из Северной Каролины в США.
У Прессли трое детей, в том числе двойняшки Леп и Ленон. У Робби детей нет.
Марго Робби известна благодаря ролям в фильмах „Барби“, „Волк с Уолл-стрит“, „Отряд самоубийц“ и „Тоня против всех“. Прессли известна про телесериалам „Меня зовут Эрл“ и „Мамочка“, а также комедии „Недетское кино“.
Про Робби и Прессли уже давно делали мемы в стиле фильма „Ловушка для родителей“ - будто бы они близняшки, разделенный при рождении и случайно встретившиеся в спортивном лагере.