Шоубиз
25.03.2024, 19:00

ФОТО | А вы бы смогли их отличить?! Голливудская актриса как две капли воды похожа на Марго Робби

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Carine Jessica Kostla
carinejessica.kostla@annestiil.ee
Margot Robbie
Margot Robbie
ФОТО: CraSH | Scanpix

У звезды фильма „Барби“ Марго Робби в Голливуде есть двойник - она как две капли воды похожа на известную по сериалу „Меня зовут Эрл“ актрису Джейми Прессли. Женщин многие путают между собой, а когда много лет назад они встретились, то даже сами удивились своей схожести.

Jaime Pressly

Как различить между собой двух актрис?

  1. Джийми Прессли 46 лет, а Марго Робби всего 33.

  2. Робби родом из Австралии и в ее интервью слышен австралийский акцент. Прессли же родом из Северной Каролины в США.

  3. У Прессли трое детей, в том числе двойняшки Леп и Ленон. У Робби детей нет.

  4. Марго Робби известна благодаря ролям в фильмах „Барби“, „Волк с Уолл-стрит“, „Отряд самоубийц“ и „Тоня против всех“. Прессли известна про телесериалам „Меня зовут Эрл“ и „Мамочка“, а также комедии „Недетское кино“.

Margot Robbie

Про Робби и Прессли уже давно делали мемы в стиле фильма „Ловушка для родителей“ - будто бы они близняшки, разделенный при рождении и случайно встретившиеся в спортивном лагере.

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