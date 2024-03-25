ФОТО | Три грации! Кая Каллас блистает в компании самых влиятельных женщин Европы

На Саммите в Брюсселе Кая Каллас была настоящей суперзвездой, с которой сфотографировались президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и президент Еврокомиссии Урсола фон дер Ляйен.

Однако под их совместной фотографией в основном не очень красивые комментарии. Среди прочего, женщин обвиняют геноциде палестинского народа и долгах европейского населения.