Шоубиз
25.03.2024, 12:00

ФОТО | Три грации! Кая Каллас блистает в компании самых влиятельных женщин Европы

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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverents
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Премьер-министр Кая Каллас на прошлой неделе находилась в Брюсселе на Саммите Евросоюза, где собрались лидеры стран ЕС.

На Саммите в Брюсселе Кая Каллас была настоящей суперзвездой, с которой сфотографировались президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и президент Еврокомиссии Урсола фон дер Ляйен.

Однако под их совместной фотографией в основном не очень красивые комментарии. Среди прочего, женщин обвиняют геноциде палестинского народа и долгах европейского населения.

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