25.03.2024, 12:00
ФОТО | Три грации! Кая Каллас блистает в компании самых влиятельных женщин Европы(47)
ФОТО: | Delfi Meedia
Премьер-министр Кая Каллас на прошлой неделе находилась в Брюсселе на Саммите Евросоюза, где собрались лидеры стран ЕС.
На Саммите в Брюсселе Кая Каллас была настоящей суперзвездой, с которой сфотографировались президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и президент Еврокомиссии Урсола фон дер Ляйен.
Однако под их совместной фотографией в основном не очень красивые комментарии. Среди прочего, женщин обвиняют геноциде палестинского народа и долгах европейского населения.