25.03.2024, 13:06
Организатор сообщил о переносе спектакля „Эйнштейн и Маргарита’’
ФОТО: Erakogu
Организатор спектакля „Эйнштейн и Маргарита“ Amadi Invest MTÜ сообщил о том, что по техническим причинам мероприятие переносится на 11 ноября 2024. Все купленные билеты действительны на новую дату.
Организатор просит прощения за возможное неудобство и надеется на понимание зрителей.
Если новая дата мероприятия Вам не подходит, то необходимо написать организатору на э-майл artsaad1@gmail.com , указав ID билетов, и данные для возврата денежных средств. Заявление на возврат билетов принимаются до 1. апреля (включительно).