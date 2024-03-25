Организатор сообщил о переносе спектакля „Эйнштейн и Маргарита’’

Организатор просит прощения за возможное неудобство и надеется на понимание зрителей.

Если новая дата мероприятия Вам не подходит, то необходимо написать организатору на э-майл artsaad1@gmail.com , указав ID билетов, и данные для возврата денежных средств. Заявление на возврат билетов принимаются до 1. апреля (включительно).