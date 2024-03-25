ФОТО | Водители, трепещите! Серийная нарушительница ПДД Эрна Хуско похвасталась дорогой квартирой в центре Таллинна

Молодая блогерша Эрна Хуско уже некоторое время дразнит финские СМИ своим секретным проектом, над которым она сейчас работает. Однако вчера в своем аккаунте в Instagram она объявила о больших переменах в жизни и опубликовал фотографии своей таллиннской квартиры, которую недавно приобрела.

„Эта девчонка купила квартиру своей мечты за границей! Я только что доказала себе, что даже самые смелые мечты сбываются!“- воскликнула Эрна в социальных сетях, демонстрируя своим подписчикам квартиру, которую она недавно купила в центре Таллинна. Судя по фотографиям, ее новый дом расположен на Пярнуском шоссе, откуда открывается прекрасный вид на Старый город Таллинна. Как сообщает Kroonika, новый дом Эрны находится в роскошной новостройке Vector, где доступные квартиры начинаются от 160 000 евро. В здании продаются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры.

В своем посте Эрна рассказала, что когда четыре года назад она переезжала из Таллинна, то знала, что однажды вернется сюда снова. „Я понимала, что мне надо много и хорошо работать, чтобы переехать сюда. В собственную квартиру, где я могла бы лично выбрать все материалы от пола до потолка“, - говорит финская фитнес-красавица, которая также является гражданкой Финляндии.

„Когда я в прошлый раз пришла в банк за кредитом с 7 000 евро сбережений, надо мной посмеялись и посоветовали еще какое-то время поработать. Прошли годы, и вот я здесь. Я так горжусь тем, что не сдалась, несмотря на тяжелейшие испытания“, - написала она в социальных сетях о квартирной саге.

„Это безумное чувство - официально иметь второй дом в моем любимом городе“, - размышляет она, добавляя, что мечты сбываются. „Мама, у меня получилось, и добро пожаловать“, - завершила Эрна свой счастливый пост.

Финское издание Seiska пишет, что Эрна - жесткая бизнес-леди. Она основала свою компанию в 2020 году и занимается рекламой, коучингом и консалтингом. Согласно последнему годовому отчету, оборот компании Эрны составил 502 000 евро, а прибыль - 296 000 евро.

Эрна Хуско, родившаяся в Эстонии, является одним из самых известных финских тренеров и блогеров. У нее более 305 000 подписчиков в Instagram и более 1,6 миллиона в TikTok.