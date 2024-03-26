ФОТО | Стал на 10 лет моложе! Бен Аффлек поразил новым образом
51-летний американский актер Бен Аффлек выглядел так, будто он стал моложе на 10 лет, рассказывает „Фокус“.
Известный своей темной бородой Аффлек накануне отказался от нее. Муж Дженнифер Лопес продемонстрировал свое „новое“ лицо, когда накануне вышел на прогулку с сыном Сэмюэлем.
Оскароносный Аффлек был одет в зеленую рубашку на пуговицах, темно-бордовую вельветовую куртку и бежевые брюки.
Аффлек воспитывает 12-летнего сына Сэмюэля, а также дочерей Серафину, 18 лет, и Вайолет, 15 лет, с бывшей женой Дженнифер Гарнер, 51 год. Звездная пара была жената около 13 лет.
После этого Бен некоторое время встречался с Аной де Армас, а затем вернулся к Дженнифер Лопес, на которой почти женился уже в начале 2000-х. Пара примирилась весной 2021, а через год они заключили брак.
Впрочем, Аффлек и Гарнер поддерживают хорошие отношения ради общих наследников и проводят иногда вместе время.