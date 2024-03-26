Арнольд Шварценеггер перенес четвертую операцию на сердце

Актер Арнольд Шварценеггер сообщил в беседе с Men's Health, что перенес операцию на сердце.

Шварценеггер рассказал, что ему установили кардиостимулятор. Артист пошутил, что после перенесенной операции приблизился к становлению машиной. Таким образом он сделал отсылку к своей роли в картине «Терминатор», где сыграл робота из будущего.

Шварценеггер заявил, что в Австрии, откуда он родом, не принято говорить о своем здоровье и его проблемах.

«Но я получил так много сообщений и электронных писем от людей, которые родились с двустворчатым аортальным клапаном, как и я, в которых говорилось, что разговоры о моих операциях по замене аортального клапана придали им смелости и надежды справиться со своими собственными», — объяснил актер.

По словам Шварценеггера, кардиостимулятор стал необходим, поскольку рубцовая ткань от одной из его предыдущих операций вызвала нарушения в его сердцебиении.

Шварценеггер отметил, что приостановил тяжелые физические нагрузки из-за хирургического вмешательства. Однако он планирует вернуться к тренировкам через месяц.