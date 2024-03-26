26.03.2024, 18:01
Энн Хэтэуэй рассказала о выкидыше: „Притворялась, что все в порядке“
ФОТО: | Scanpix
Голливудская звезда Энн Хэтэуэй откровенно рассказала в новом интервью для Vanity Fair о том, как потеряла ребенка.
Актриса призналась, что в 2015 году у нее случился выкидыш, когда она должна была играть на Бродвее. Хэтэуэй сообщила, что притворялась, будто ничего не произошло. Однако позже все же рассказала близким друзьям, что произошло на самом деле.
„Это было слишком тяжело держать в себе, когда я была на сцене и притворялась, что все в порядке“, — поделилась Энн.