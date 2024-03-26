ФОТО | День рождения президента Алара Кариса начался с милого сюрприза в аэропорту: это уж точно запомнится!(9)
Сегодня президент Эстонии Алар Карис отмечает 66-летие, одновременно с этим у него и первой леди Сирье Карис начался официальный визит на Кипр. В честь дня рождения в Таллиннском аэропорту президента ждал милый сюрприз.
„Ну, я не знаю... Это был действительно сюрприз, который мои коллеги преподнесли мне сегодня рано утром. Фанфары военного оркестра и песня в честь дня рождения от Рейго Ахвена, Хейкко Реммеля, Холгера Марьямаа и всех присутствующих в Таллиннском аэропорту, когда мы с Сирье, ничего не подозревая, шли на посадку, чтобы начать наш официальный визит на Кипр. В любом случае, я благодарю всех присутствовавших, это уж точно мне запомнится“, - написал президент Алар Карис у себя в Facebook.
Президент также поделился фотографиями из аэропорта, на которых он выглядит удивленным и счастливым.
Алар и Сирье Карис летят в Никосию, чтобы встретится с президентом Кипра Никосом Христодулидисом для укрепления политических и экономических отношений между двумя странами и обсуждения ситуации с безопасностью в Европе и Средиземноморском регионе.