ФОТО | День рождения президента Алара Кариса начался с милого сюрприза в аэропорту: это уж точно запомнится!

„Ну, я не знаю... Это был действительно сюрприз, который мои коллеги преподнесли мне сегодня рано утром. Фанфары военного оркестра и песня в честь дня рождения от Рейго Ахвена, Хейкко Реммеля, Холгера Марьямаа и всех присутствующих в Таллиннском аэропорту, когда мы с Сирье, ничего не подозревая, шли на посадку, чтобы начать наш официальный визит на Кипр. В любом случае, я благодарю всех присутствовавших, это уж точно мне запомнится“, - написал президент Алар Карис у себя в Facebook.