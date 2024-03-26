Слепаков решил продать весь бизнес в России
Комедийный актер Семен Слепаков подал заявление о ликвидации своего индивидуального предприятия, через которое получал доход от рекламы и от других контрактов, сообщает telegram-канал SHOT. Ранее актер продал роскошные апартаменты в центре Москвы.
„Комик Семен Слепаков избавляется от последнего бизнеса в России. По данным SHOT, он подал заявление о ликвидации своего ИП, через которое получал деньги по рекламе и другим контрактам“, — сообщает источник.
Решение о ликвидации бизнеса налоговая должна принять 1 апреля.
Ранее сообщалось, что Слепаков также продал роскошные 217-метровые апартаменты в ЖК Park Residence, который находится в шаге от Крымской набережной Москвы-реки напротив памятника Петру. Данную недвижимость покупатель приобрел у Слепакова за 295 млн. рублей.(почти 3 миллиона евро)