Сегодня отмечают День европейских писателей. П.И. Филимонов посоветовал, на каких современников стоит обратить внимание

Карлос Руис Сафон Если вы любите магический реализм, Антонио Гауди и фильм „Лабиринт Фавна“ — это для вас. Если вы болеете за „Барселону“ или просто однажды влюбились в этот город — это для вас. Сафон — певец Барселоны, вплетающий в свои истории мистику, историю и магию. Сафон — это поэзия и пыль, взметаемая на Рамблас. Начать знакомиться с творчеством писателя можно, например, с его первой книги для взрослых, которая сразу стала бестселлером, — „Тень ветра“.

Элена Ферранте Если вы хотите быть в курсе современной литературы, то пройти мимо Элены Ферранте вы просто не имеете права. Это самый мейнстримный европейский мейнстрим. Мало кто умеет рассказывать про свое детство так, как Ферранте. Если не знаете, с чего начать, то, пожалуй, с „Неаполитанского квартета“, а конкретно — с „Моей гениальной подруги“.

Ольга Токарчук Нобелиатка, полячка, умница. Вообще довольно круто невзначай упомянуть в разговоре, что вы читаете вот прямо сейчас лауреата Нобелевской премии по литературе. Никакого академизма у Токарчук, впрочем, нет, а легкость в повествовании и глубина в мысли, напротив, есть. Она пишет про жизнь и про людей, которые ей в этой жизни встречаются. Про смерти, рождения, ожидания и несбывшиеся надежды — все, как у всех. Начните с „Последних историй“.

Челль Вестё Во-первых, это шведскоязычный финский автор. То есть, мало того, что он из страны, которая близка нам, как ни одна другая, так он еще и представляет этническое меньшинство этой страны. Да и пишет Вестё так, что трудно оторваться. В основном это остросюжетные триллеры на материале финской истории. Кстати, заодно просветитесь — не всё мы знаем про финскую историю, далеко не всё, много открытий нас ждет на этом пути. Я начинал читать его с книжки „Мираж 38“.

Ким Лейне Если литература для вас — это что-то грандиозное, с сагами, страстями и невероятными историями, если в хорошей книге, по-вашему, должно быть не меньше 800 страниц, если вы любите очень медленное чтение, которое погружает вас в атмосферу, и если, кроме всего вышеперечисленного, вы не чужды экзотике (в данном случае экзотике северной), то Ким Лейне — это автор для вас. Роман „Пророки вечного фьорда“ — захватывающее повествование об истории Гренландии, ее колонизации и вывертах человеческой души на бескрайних северных просторах.

Фредрик Бакман Человек, по книге которого сняли „Вторую жизнь Уве“ (она же „Человек по имени Отто“). Человек, который совмещает смешное и грустное так умело, как это сейчас умеет очень мало кто. Человек, пишущий о маленьких проблемах жителей маленьких северных городков так, что они становятся близкими читателю, и читатель понимает, как эти маленькие проблемы могут приводить к самым большим последствиям, вплоть до конца света. Местами ржешь в голос, а на следующей странице глаза на мокром месте. Я начинал с „Тревожных людей“, но это не обязательно.