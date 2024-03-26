26.03.2024, 15:02
Максим Галкин сравнил себя с Иисусом Христом(8)
ФОТО: Delfi Meedia
Максим Галкин продолжает гастролировать. Сейчас он в туре по Израилю. Накануне юморист выступил в городе Реховот, сравнив себя с Иисусом Христом.
В программе помимо всего прочего шутки про жизнь Филиппа Киркорова. Эта тема — одна из любимых в творчестве пятого мужа Аллы Пугачевой.
„Мне 47 лет. Я успешный, пока адекватный. 47 — это удачный возраст. Это возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал“, — высказался Максим со сцены.
Кроме того, шутил Галкин и по поводу отмены концертного тура Лолиты Милявской. Артист много пел, рассказывал про жизнь в эмиграции, делился личными историями и обсуждал коллег.