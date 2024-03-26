Максим Галкин сравнил себя с Иисусом Христом

В программе помимо всего прочего шутки про жизнь Филиппа Киркорова. Эта тема — одна из любимых в творчестве пятого мужа Аллы Пугачевой.

„Мне 47 лет. Я успешный, пока адекватный. 47 — это удачный возраст. Это возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал“, — высказался Максим со сцены.

Кроме того, шутил Галкин и по поводу отмены концертного тура Лолиты Милявской. Артист много пел, рассказывал про жизнь в эмиграции, делился личными историями и обсуждал коллег.