Шоубиз
26.03.2024, 15:02

Максим Галкин сравнил себя с Иисусом Христом

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Максим Галкин в Таллинне
Максим Галкин в Таллинне
ФОТО: Delfi Meedia

Максим Галкин продолжает гастролировать. Сейчас он в туре по Израилю. Накануне юморист выступил в городе Реховот, сравнив себя с Иисусом Христом.

В программе помимо всего прочего шутки про жизнь Филиппа Киркорова. Эта тема — одна из любимых в творчестве пятого мужа Аллы Пугачевой.

„Мне 47 лет. Я успешный, пока адекватный. 47 — это удачный возраст. Это возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал“, — высказался Максим со сцены.

Кроме того, шутил Галкин и по поводу отмены концертного тура Лолиты Милявской. Артист много пел, рассказывал про жизнь в эмиграции, делился личными историями и обсуждал коллег.

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