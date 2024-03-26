Гитарист-виртуоз Доминик Миллер выступит в Таллинне уже в этот четверг

Ведущий гитарист с 1990-х годов, Доминик Миллер работал с многими самыми громкими рок-именами мира, но наиболее известен как ключевой участник группы Стинга и как сольный исполнитель, чье творчество исследует джаз, рок, классический и латинский стили.

Впервые объединившись со Стингом в 1991 году на альбоме номер один в Великобритании „The Soul Cages“, получившем премию Грэмми, народные мелодии Миллера и мирское акустическое звучание стали центральными в хитовых пластинках Стинга „Ten Summoner’s Tales“ и „Sacred Love“.

Вместе они написали трек „Shape of My Heart“, который позже был использован в саундтреке к культовому фильму „Леон“, а сэмплы трека были использованы многими, в том числе Nas, Sugarbabes, Крейгом Дэвидом и другими.

Его дружба со скрипачом Найджелом Кеннеди помогла ему начать гастролировать с поп-группами 1980-х, такими как Level 42 и World Party, а затем он вместе с The Pretenders записал их альбом „Packed!“, с Филом Коллинзом в альбоме „...But Seriously“ Доминик Миллер придумал запоминающийся гитарный рифф к популярному хиту „Another Day in Paradise“.