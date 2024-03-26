Впервые в Эстонии! Хип-хоп легенда Ligalize выступит в Таллинне с сольным концертом

Все участники концерта смогут погрузиться в атмосферу ностальгии с самыми яркими и запоминающимися хитами! Но это ещё не всё! Всех гостей мероприятия ждут новые треки, которые не оставят никого равнодушными. Готовьтесь к незабываемому погружению в мир рэп-культуры.