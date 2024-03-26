Культура
26.03.2024, 16:30

Впервые в Эстонии! Хип-хоп легенда Ligalize выступит в Таллинне с сольным концертом

 
ФОТО: Erakogu

Этой весной в Эстонии впервые выступит хип-хоп легенда Ligalize. 17 мая рэпер даст сольный концерт в коубе Prive.

LIGALIZE — рэп-исполнитель, музыкальный продюсер, битмейкер, автор песен.

Все участники концерта смогут погрузиться в атмосферу ностальгии с самыми яркими и запоминающимися хитами! Но это ещё не всё! Всех гостей мероприятия ждут новые треки, которые не оставят никого равнодушными. Готовьтесь к незабываемому погружению в мир рэп-культуры.

Больше информации - здесь.

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