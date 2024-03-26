Тоомас Хендрик Ильвес и история фестиваля Burning Man: почему стоит посетить конференцию Tallinn Music Week(1)
Keychange Rewind и Fast Forward, десятилетие Liveurope, история Burning Man, общие местные рынки, мобильность в эпоху изменения климата и Земля как соавтор ‒ темы предстоящей конференции Tallinn Music Week (TMW).
Конференция TMW 2024 пройдет в Nordic Hotel Forum, Таллинне 5-6 апреля. Расписание конференции и программа PRO доступны на странице TMW. Программа конференции составлена в сотрудничестве с Национальным центром развития музыкальной индустрии и отделом экспорта Music Estonia. Билеты PRO для профессионалов в сфере музыки и творческого сектора в продаже в веб-магазине TMW.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, заместитель директора городского планирования проекта Burning Man Брайант Тан, управляющий директор э-резидентуры Лийна Вахтрас, руководитель отдела инноваций и развития бизнеса Music Finland Туро Пекари, исполнительный продюсер национального центра искусств Хезер Гибсон и основатель Сеульской недели музыки Джун Хун-Ли заявлены в качестве новых спикеров конференции.Тоомас Хендрик Ильвес, директор Music Estonia Аве София Тельпт и основатель и глава TMW Хелен Сильдна откроют конференцию TMW 2024 в 10.00 в пятницу, 5 апреля.
«То, что привело нас сюда, толкнет нас дальше», ‒ сказал президент Ильвес в речи на День независимости Эстонии в 2014, указывая как на исторический сдвиг в технологии, меняющей наше общество, так и на атаки на Украину. Прошло десять лет и TMW хочет оглянуться на прошлые ориентиры. Вдохновленная исторической речью президента Ильвеса и движением за гендерное равенство тема Keychange Rewind and Fast Forward, первая панель под руководством координатора исследований в EMEE Вирго Силламаа, обсудит важнейшие изменения последних 10 лет, проложившим путь следующему десятилетию.
На модерируемой главой фонда PRS Джо Фрэнклэндом панели Keychange Manifesto 2.0: Rewind and Fast Forward можно будет узнать об основных установках и рекомендациях от 2020 до 2023. Упор будет сделан на области, которым необходимы перемены, чтобы достичь разнообразия и интерсекциональности в музыкальной индустрии.
Liveurope отпразднует десятилетие продвижения европейских талантов и оглянется на значение платформы для укрепления европейской солидарности и сотрудничества. От атак в Батаклане, Брекзита и COVID-19, до войны в Украине, панель под управлением главного координатора Liveurope Элиз Фамгия представит важнейшие события ландшафта живой музыки.
TMW 2024 также отметит 10 лет сотрудничества с музыкальной индустрией Канады и десятую годовщину Эстонского центра развития музыкальной индустрии и отдела экспорта Music Estonia, а также начнет новую эру совместных дел между Финляндией и Эстонией.
Music Tech Europe и Music Finland в сотрудничестве с э-резидентурой проведут сессию, которая осветит запуск Music Tech Europe ‒ пан-европейского акселератора, строящего мосты между музыкой и тех-сектором ‒ и представит э-резидентуру как инструмент способствующий сотрудничеству в творческом секторе. Руководитель Отдела инноваций и развития бизнеса Music Finland Туро Пекари, политический директор Utopia Music Иван Будилье, управляющий директор э-резидентуры Лийна Вахтрас и президент Bolt Евгений Кабанов будут участвовать в сессии.
Крупнейшая вечеринка на планете Земля, Burning Man, посвящена созданию самодостаточного сообщества, культуры возможностей и сети мечтателей и деятелей. История этой невозможной мечты будет рассказана заместителем директора городского планирования проекта Burning Man Брайантом Таном.
А как насчет Земли в качестве вашего соавтора? Группа музыкантов запустили кампанию по указанию планеты как соавтора их песен, с частью авторских отчислений, которые пойдут на благотворительные цели экологического активизма с точки зрения музыканта.
От артистов до Земли и обратно к артистам, которые расскажут как найти свой путь и публику в эпоху культуры-по-заказу, инфляции внимания и упадка монокультуры. Панель артистов как созидателей, предпринимателей, маргиналов маркетинга и бунтарей-самоучек прольет свет на разнообразные таланты.
Темы TMW 2024
Равное будущее: перемотка назад и вперед от Keychange
От пустынь к городам: история Burning Man
Изменение климата: от мобильности артистов к Земле в качестве вашего соавтора
Музыкальные технологии и создание глобального бизнеса
Объединение усилий: 10 лет совместному внутреннему рынку Liveurope и FinEst
Прорыв на новые территории: от Южной Кореи до Северной Македонии
Глобальная клубная культура на локальных микросценах
Ремейк/ремоделирование: образование и СМИ в эпоху ChatGPT
Будущее за классикой, а фолк жив
East2West: хип-хоп, кей-поп, J-поп.
Независимые, но взаимосвязанные: DIY и свобода творчества
Эти темы будут представлены на конференции TMW в виде панелей и презентаций, речей, бесед, практических мастерских, сетевых мероприятий и быстрых встреч. Около 150 профессионалов музыкальной индустрии, ученых, предпринимателей, политиков и артистов выступят на конференции TMW. Вдобавок к вышеуказанным именам, исполнительный директор Music Finland Микко Маннинен, телеведущий Пер Синдинг-Ларсен, директор фестиваля Oslo World Александра Архетти Столен, управляющий директор Classical: NEXT Фабьенн Крауз, и многие другие вошли в список выступающих. Среди уже заявленных спикеров: советник R.E.M. Бертис Даунс, архитектор брит-попа Джейн Савидж, музыковед Джо Маггс, главный координатор Liveurope Элиз Фамгия, генеральный секретарь Европейской хоровой ассоциации Соня Грейнер и многие другие.
TMW 2024 пройдет в столице Эстонии Таллинне 3 ‒ 7 апреля. Конференция TMW пройдет в Nordic Hotel Forum 5 и 6 апреля. Шоукейс-фестиваль TMW пройдки на различных площадках Таллинна 4 ‒ 6 апреля.
Билеты на TMW 2024 в продаже в веб-магазине TMW. Билет PRO за 200 евро (с 1 апреля ‒ 225 евро) предоставит доступ к конференции TMW и платформе DigiPRO, а также приоритетный доступ к музыкальному фестивалю. Программа TMW PRO предлагает вдохновение, практические занятия и возможности общения более 1300 профессионалам музыкальной индустрии, артистам, предпринимателям и политикам.