Тоомас Хендрик Ильвес и история фестиваля Burning Man: почему стоит посетить конференцию Tallinn Music Week

Конференция TMW 2024 пройдет в Nordic Hotel Forum, Таллинне 5-6 апреля. Расписание конференции и программа PRO доступны на странице TMW. Программа конференции составлена в сотрудничестве с Национальным центром развития музыкальной индустрии и отделом экспорта Music Estonia. Билеты PRO для профессионалов в сфере музыки и творческого сектора в продаже в веб-магазине TMW.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, заместитель директора городского планирования проекта Burning Man Брайант Тан, управляющий директор э-резидентуры Лийна Вахтрас, руководитель отдела инноваций и развития бизнеса Music Finland Туро Пекари, исполнительный продюсер национального центра искусств Хезер Гибсон и основатель Сеульской недели музыки Джун Хун-Ли заявлены в качестве новых спикеров конференции.Тоомас Хендрик Ильвес, директор Music Estonia Аве София Тельпт и основатель и глава TMW Хелен Сильдна откроют конференцию TMW 2024 в 10.00 в пятницу, 5 апреля.

«То, что привело нас сюда, толкнет нас дальше», ‒ сказал президент Ильвес в речи на День независимости Эстонии в 2014, указывая как на исторический сдвиг в технологии, меняющей наше общество, так и на атаки на Украину. Прошло десять лет и TMW хочет оглянуться на прошлые ориентиры. Вдохновленная исторической речью президента Ильвеса и движением за гендерное равенство тема Keychange Rewind and Fast Forward, первая панель под руководством координатора исследований в EMEE Вирго Силламаа, обсудит важнейшие изменения последних 10 лет, проложившим путь следующему десятилетию.

На модерируемой главой фонда PRS Джо Фрэнклэндом панели Keychange Manifesto 2.0: Rewind and Fast Forward можно будет узнать об основных установках и рекомендациях от 2020 до 2023. Упор будет сделан на области, которым необходимы перемены, чтобы достичь разнообразия и интерсекциональности в музыкальной индустрии.