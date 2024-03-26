Культура
26.03.2024, 20:00

Тоомас Хендрик Ильвес и история фестиваля Burning Man: почему стоит посетить конференцию Tallinn Music Week

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Toomas Hendrik Ilves
Toomas Hendrik Ilves
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Keychange Rewind и Fast Forward, десятилетие Liveurope, история Burning Man, общие местные рынки, мобильность в эпоху изменения климата и Земля как соавтор ‒ темы предстоящей конференции Tallinn Music Week (TMW).

Конференция TMW 2024 пройдет в Nordic Hotel Forum, Таллинне 5-6 апреля. Расписание конференции и программа PRO доступны на странице TMW. Программа конференции составлена в сотрудничестве с Национальным центром развития музыкальной индустрии и отделом экспорта Music Estonia. Билеты PRO для профессионалов в сфере музыки и творческого сектора в продаже в веб-магазине TMW.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, заместитель директора городского планирования проекта Burning Man Брайант Тан, управляющий директор э-резидентуры Лийна Вахтрас, руководитель отдела инноваций и развития бизнеса Music Finland Туро Пекари, исполнительный продюсер национального центра искусств Хезер Гибсон и основатель Сеульской недели музыки Джун Хун-Ли заявлены в качестве новых спикеров конференции.Тоомас Хендрик Ильвес, директор Music Estonia Аве София Тельпт и основатель и глава TMW Хелен Сильдна откроют конференцию TMW 2024 в 10.00 в пятницу, 5 апреля.

«То, что привело нас сюда, толкнет нас дальше», ‒ сказал президент Ильвес в речи на День независимости Эстонии в 2014, указывая как на исторический сдвиг в технологии, меняющей наше общество, так и на атаки на Украину. Прошло десять лет и TMW хочет оглянуться на прошлые ориентиры. Вдохновленная исторической речью президента Ильвеса и движением за гендерное равенство тема Keychange Rewind and Fast Forward, первая панель под руководством координатора исследований в EMEE Вирго Силламаа, обсудит важнейшие изменения последних 10 лет, проложившим путь следующему десятилетию.

На модерируемой главой фонда PRS Джо Фрэнклэндом панели Keychange Manifesto 2.0Rewind and Fast Forward можно будет узнать об основных установках и рекомендациях от 2020 до 2023. Упор будет сделан на области, которым необходимы перемены, чтобы достичь разнообразия и интерсекциональности в музыкальной индустрии.

Liveurope отпразднует десятилетие продвижения европейских талантов и оглянется на значение платформы для укрепления европейской солидарности и сотрудничества. От атак в Батаклане, Брекзита и COVID-19, до войны в Украине, панель под управлением главного координатора Liveurope Элиз Фамгия представит важнейшие события ландшафта живой музыки.

TMW 2024 также отметит 10 лет сотрудничества с музыкальной индустрией Канады и десятую годовщину Эстонского центра развития музыкальной индустрии и отдела экспорта Music Estonia, а также начнет новую эру совместных дел между Финляндией и Эстонией.

Music Tech Europe и Music Finland в сотрудничестве с э-резидентурой проведут сессию, которая осветит запуск Music Tech Europe ‒ пан-европейского акселератора, строящего мосты между музыкой и тех-сектором ‒ и представит э-резидентуру как инструмент способствующий сотрудничеству в творческом секторе. Руководитель Отдела инноваций и развития бизнеса Music Finland Туро Пекари, политический директор Utopia Music Иван Будилье, управляющий директор э-резидентуры Лийна Вахтрас и президент Bolt Евгений Кабанов будут участвовать в сессии.

Крупнейшая вечеринка на планете Земля, Burning Man, посвящена созданию самодостаточного сообщества, культуры возможностей и сети мечтателей и деятелей. История этой невозможной мечты будет рассказана заместителем директора городского планирования проекта Burning Man Брайантом Таном.

А как насчет Земли в качестве вашего соавтора? Группа музыкантов запустили кампанию по указанию планеты как соавтора их песен, с частью авторских отчислений, которые пойдут на благотворительные цели экологического активизма с точки зрения музыканта.

От артистов до Земли и обратно к артистам, которые расскажут как найти свой путь и публику в эпоху культуры-по-заказу, инфляции внимания и упадка монокультуры. Панель артистов как созидателей, предпринимателей, маргиналов маркетинга и бунтарей-самоучек прольет свет на разнообразные таланты.

Темы TMW 2024

  • Равное будущее: перемотка назад и вперед от Keychange 

  • От пустынь к городам: история Burning Man

  • Изменение климата: от мобильности артистов к Земле в качестве вашего соавтора

  • Музыкальные технологии и создание глобального бизнеса

  • Объединение усилий: 10 лет совместному внутреннему рынку Liveurope и FinEst

  • Прорыв на новые территории: от Южной Кореи до Северной Македонии

  • Глобальная клубная культура на локальных микросценах

  • Ремейк/ремоделирование: образование и СМИ в эпоху ChatGPT

  • Будущее за классикой, а фолк жив

  • East2West: хип-хоп, кей-поп, J-поп.

  • Независимые, но взаимосвязанные: DIY и свобода творчества

Эти темы будут представлены на конференции TMW в виде панелей и презентаций, речей, бесед, практических мастерских, сетевых мероприятий и быстрых встреч. Около 150 профессионалов музыкальной индустрии, ученых, предпринимателей, политиков и артистов выступят на конференции TMW. Вдобавок к вышеуказанным именам, исполнительный директор Music Finland Микко Маннинен, телеведущий Пер Синдинг-Ларсен, директор фестиваля Oslo World Александра Архетти Столен, управляющий директор Classical: NEXT Фабьенн Крауз, и многие другие вошли в список выступающих. Среди уже заявленных спикеров: советник R.E.M. Бертис Даунс, архитектор брит-попа Джейн Савидж, музыковед Джо Маггс, главный координатор Liveurope Элиз Фамгия, генеральный секретарь Европейской хоровой ассоциации Соня Грейнер и многие другие.

TMW 2024 пройдет в столице Эстонии Таллинне 3 ‒ 7 апреля. Конференция TMW пройдет в Nordic Hotel Forum 5 и 6 апреля. Шоукейс-фестиваль TMW пройдки на различных площадках Таллинна 4 ‒ 6 апреля.

Билеты на TMW 2024 в продаже в веб-магазине TMW. Билет PRO за 200 евро (с 1 апреля ‒ 225 евро) предоставит доступ к конференции TMW и платформе DigiPRO, а также приоритетный доступ к музыкальному фестивалю. Программа TMW PRO предлагает вдохновение, практические занятия и возможности общения более 1300 профессионалам музыкальной индустрии, артистам, предпринимателям и политикам.

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