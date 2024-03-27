Не только рак: какие еще тайны скрывала от всех Кейт Миддлтон

К своим 42 годам Кейт Миддлтон успела трижды стать матерью. Ее первая беременность прошла более-менее гладко, а вот вторая обернулась серьезными трудностями. Супруга принца Уильяма страдала от сильнейших приступов тошноты, причем токсикоз не прошел к 12-14 неделям, как это случается в большинстве случаев, а только усилился. В особо непростые дни Кейт могло тошнить до 30 раз — врачи били тревогу. Такое состояние беременных называется гиперемезис и несет угрозу жизни не только матери, но и ребенка. Встречается он крайне редко — примерно у 1% женщин. Слабость и истощение из-за недоедания и обезвоживания могут приводить к переломам костей, вредить зрению и слуху. Высока вероятность выкидыша, риски сохраняются на протяжении всех девяти месяцев.

Напомним, что первые тревожные вести об „исчезновении“ Кейт Миддлтон появились еще в январе. Все остальные члены королевской семьи, вернувшись с рождественских каникул, сразу приступили к выполнению официальных обязанностей, и только принцесса пропускала одно мероприятие за другим. Для того, чтобы не давать поводы для слухов, представители Виндзоров выпустили сообщение, в котором говорилось, что Кейт перенесла операцию. С тех пор и до момента объявления о раке прошло еще два месяца, за которые успело родиться множество теорий заговора. Вскоре выяснилось, что это был далеко не первый случай, когда Кейт Миддлтон скрывала правду о своем здоровье, и делала она это для того, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Одной из самых обсуждаемых тем в последние три месяца остается здоровье Кейт Миддлтон. С декабря 2023 года принцесса Уэльская не появляется на публике и сейчас проходит курс химиотерапии. Какой конкретно вид рака обнаружили у Кейт врачи, представители Букингемского дворца не уточняют, но сама принцесса признается, что чувствует себя хорошо и ощущает полную решимость победить болезнь. Сейчас больше всего она переживает не за себя, а за детей — Джорджа, Шарлотту и Луи, заботу о которых взяли на себя принц Уильям, а также их бабушка Кэрол Миддлтон.

Самые распространенные факторы риска — избыточный вес, многоплодная беременность, увлечение вегетарианской или безлактозной диетами, а также генетическая предрасположенность. Именно поэтому в каждую беременность Кейт Миддлтон оказывалась в больнице — иногда по несколько раз, но предпочитала не говорить об этом на публике, а просто ссылалась на легкое недомогание.

Редкая форма аллергии

В 2019 году в Сети появились очередные слухи по поводу проблем со здоровьем у Кейт Миддлтон. Их причиной стало то, что принцесса неожиданно почувствовала себя плохо во время посещения ежегодных скачек. Кейт вдруг начала задыхаться, а потом еще долго не могла прийти в себя. Спустя несколько месяцев она посетила еще одно публичное мероприятие — матч по поло, однако, пока ее супруг резво гонял по полю мяч, Миддлтон отсиживалась в отдельной палатке на почтительном расстоянии от происходящего.

Позже Кейт Миддлтон призналась, что у нее аллергия на лошадей. Впрочем, по долгу службы принцесса все равно вынуждена периодически контактировать с этими животными (например, во время парадов), поэтому в таких случаях она просто вооружается целой аптечкой антигистаминных препаратов.

Пугающая худоба

Сейчас многие поклонники Кейт Миддлтон считают, что причиной онкологии могло стать не только сильно нервное напряжение, связанное с ответственной работой, но и чрезмерное увлечение принцессы идеей как можно дольше сохранять идеальную фигуру.

Кейт уже давно соблюдает высокобелковую диету, или же диету Дюкана. Принцесса практически не употребляет в пищу жиры и углеводы, фруктам предпочитает творог, а мясу — рыбу или креветки. Такой режим питания действительно помогает сохранять стройность и быстро наращивать мышечную массу, однако пища, насыщенная белками и протеинами, может стать причиной сбоев работы желудочно-кишечного тракта, а также перегрузить почки. Из-за этого есть риск развития целого перечня осложнений: от камней в почках до псориаза и даже диабета.

Довести себя до изнеможения Кейт Миддлтон могла и спортом. Инсайдеры не раз рассказывали, что физическая активность принцессы вовсе не ограничивается легкой йогой или пробежками — она буквально изнуряет себя тренировками. По утрам Кейт каждый день занимается плаванием или кроссфитом и порой заглядывает в зал еще и вечером.

Кажется, что при таком образе жизни у Кейт Миддтон просто не может быть вредных привычек, но и это не так. К алкоголю принцесса действительно равнодушна, зато порой может провести вечер в компании… пары сигарет! Да-да, некоторые знакомые супруги принца Уильяма сообщают, что в колледже Кейт курила регулярно, но после помолвки избавилась от пагубного пристрастия, хоть и не навсегда.

Сейчас Кейт Миддлтон приходит через один из самых сложных этапов в жизни. Остается только надеяться, что принцесса находится под присмотром лучших врачей и сама не теряет веры в то, что скоро поправится.