ПАПАРАЦЦИ | У Роберта Паттинсона родился первенец

Сьюки Уотерхаус до последнего старалась скрывать беременность от общественности, но когда ее интересное положение было уже очевидным для всех, начала эффектно подчеркивать свои новые формы. Так, в конце января 2024 года девушка появилась на красной дорожке премии „Эмми“ в Лос-Анджелесе в весьма откровенном алом платье, полностью открывающем бока и спину. Тогда по размеру живота уже было понятно, что малыш родится совсем скоро.

26 марта появилась новость, что Роберт и Сьюки уже стали родителями. Пока что неизвестно, когда именно это произошло, ведь пара не делилась новостью в социальных сетях.

DailyMail опубликовал кадры, сделанные папарацци, с семейной прогулки звезд. 32-летняя модель и 37-летний актер прогуливались по Лос-Анджелесу со светло-розовой коляской. Можно поздравить с рождением дочки? Новоиспеченные родители пока хранят молчание.

В последний раз Сьюки и Роберта видели на прогулке 24 февраля. Тогда она еще была в положении. Получается, что ребенок появился на свет в первых числах марта 2024 года. Молодой семье активно помогают их родители — на кадрах можно увидеть маму Уотерхас Элизабет.