Культура
28.03.2024, 08:03

В Доме писателей состоится презентация 5-го тома Антологии переводов эстонской поэзии

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Е.Скульская с учениками
Е.Скульская с учениками
ФОТО: Erakogu

10 апреля в 18.00 в Доме писателей (Харью 1) в рамках „Литературных сред“ состоится презентация 5-го тома Антологии переводов эстонской поэзии, выполненных Еленой Скульской.

Композицию по стихам в оригинале и переводах представят студенты Театральной студии Скульской „Поэтическое содружество“. Будет звучать музыка, сопровождающая стихотворные тексты.

В новый том вошли стихи Кристийны Эхин, Хассо Крулля и Мехиса Хейнсаара.

Знакомство с эстонской поэзий в русских переводах поможет вам лучше понять культуру страны, в которой вы живете.

Издатель — поэт и переводчик Игорь Котюх, художник Лийза Мария Мурдвеэ

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