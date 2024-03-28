28.03.2024, 08:03
В Доме писателей состоится презентация 5-го тома Антологии переводов эстонской поэзии(2)
ФОТО: Erakogu
10 апреля в 18.00 в Доме писателей (Харью 1) в рамках „Литературных сред“ состоится презентация 5-го тома Антологии переводов эстонской поэзии, выполненных Еленой Скульской.
Композицию по стихам в оригинале и переводах представят студенты Театральной студии Скульской „Поэтическое содружество“. Будет звучать музыка, сопровождающая стихотворные тексты.
В новый том вошли стихи Кристийны Эхин, Хассо Крулля и Мехиса Хейнсаара.
Знакомство с эстонской поэзий в русских переводах поможет вам лучше понять культуру страны, в которой вы живете.
Издатель — поэт и переводчик Игорь Котюх, художник Лийза Мария Мурдвеэ