ШОК | В квартире Сильвии Ильвес происходят аномальные вещи: „Отправили охотников за привидениями проверить жилье“

По словам Сильвии Ильвес (31), квартира на третьем этаже старого и величественного каменного дома с толстыми стенами идеально ей подходит. „Мне нужна была новая энергия и возможность начать все с чистого листа“, - говорит Сильвия, которая за свою жизнь переезжала столько раз, что не может уже и сосчитать. В новую квартиру Сильвия также взяла мебель, которую она купила на деньги, отложенные на операцию по увеличению груди. Учитывая переменчивый образ жизни Сильвии, пять лет в ее прежнем доме были очень долгим сроком. Бывало, что она переезжала по три раза в год.

„Когда я переехала в Старый город, я боялась, что меня могут преследовать привидения. Моя сестра жила в Старом городе и видела силуэты - один с клювом и один в парике Моцарта. В первую ночь мне показалось, будто кто-то волочит ноги, но позже оказалось, что это электрический освежитель воздуха. Я посмеялся над своими страхами. Тогда я включила в спальне музыку, чтобы успокоиться“, - рассказала Сильвия Kroonika.

Cъемочная группа TV3, прочитав интервью с Сильвией, отправила охотников за привидениями проверить квартиру Сильвии. В программе Сильвия рассказывает, что в квартире происходили странные вещи. „Например, в шесть утра сработал будильник, который никто не заводил. На следующий день все повторилось: мы просыпались в шесть часов, и я не знаю почему так происходило“, - рассказывает она.

Чтобы объяснить странные явления, охотники за привидениями взяли с собой анализатор радиоволн для общения с духами, а также обследовали квартиру с помощью тепловизора, чтобы обнаружить возможные аномалии. Оказалось, что в квартире Сильвии находились еще два существа - Рауль и Яан.

С помощью специального устройства охотники за привидениями спрашивали у существ, готовы ли они разделить квартиру с Сильвией. Устройство ответило на вопрос: „С удовольствием“.

„Интересно, наблюдает ли кто-то за моей повседневной жизнью здесь?“ - задалась вопросом Сильвия.