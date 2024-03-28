28.03.2024, 09:00
Алла Пугачева планирует дать концерт в честь своего юбилея(17)
ФОТО: | Delfi/Eesti Ajalehed
Исполнитель Андрей Мисин поделился информацией, что Алла Пугачева ведет подготовку к своему юбилею, якобы она планирует организовать большой концерт к этой дате, пишет Womanhit.
Примадонна планирует организовать большой концерт к дате юбилея. Выступление, скорее всего, состоится в Израиле.
Певец также рассказал, что Пугачева никому не переходила дорогу, как рассказывают коллеги.
„Это они свою неуспешность и бесталанность оправдывают. На моей памяти один только раз было, что она кому-то дорогу перешла. Но это бабская, а не музыкальная история“, — сказал Мисин.