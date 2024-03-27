Рэпера P Diddy подозревают в торговле людьми. СМИ обнаружили связь с принцем Гарри

54-летнего артиста в тот момент не было дома. За все пришлось отдуваться сыновьям Комбсу Джастину и Кингу. Они были дома во время следственных мероприятий. На парней надели наручники. Соседи рэпера от всего происходящего пришли в ужас.

Где был сам Пи Дидди, неизвестно. Сообщается лишь, что его самолет Gulfstream 5 ближе к вечеру по местному времени нашли на Антигуа. Полиция выясняет, кто был на борту частного джета, пишет Daily Mail.

Принц Гарри не является обвиняемым или подозреваемым. Гарри, как и многим другим известным личностям, просто не посчастливилось присутствовать на вечеринках музыканта, на которых якобы и творились противозаконные дел, пишет Womanhit.

Обвинение утверждает, что принц мог своей дружбой с Дидди подпитывать его репутацию, что позволяло рэперу зарабатывать и завлекать жертв. Известно, что Меган Маркл уже собирается закатить скандал своему супругу.