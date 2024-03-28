Шоубиз
28.03.2024, 11:01

Певец Валерий Меладзе впервые стал дедушкой

 
Валерий Меладзе в Таллинне, ноябрь 2023
Валерий Меладзе в Таллинне, ноябрь 2023
ФОТО: Senya Taylor | Delfi Meedia

Дочь артиса Валерия Меладзе Арина поделилась в соцсетях фотографией, сделанной в роддоме. Семья позирует на снимке вчетвером.

Так, в кадре лица присутствующих скрыты, но они одеты в специальную одежду. Арина указала только локацию — Роддом №17. Вероятно, другая дочь певца Софико впервые стала мамой, а сам Меладзе — дедушкой.

О беременности дочери Валерия стало известно лишь месяц назад. Тогда девушка поделилась фотографией с пляжа, где она продемонстрировала округлившийся живот.

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