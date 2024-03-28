28.03.2024, 11:01
Певец Валерий Меладзе впервые стал дедушкой
ФОТО: | Delfi Meedia
Дочь артиса Валерия Меладзе Арина поделилась в соцсетях фотографией, сделанной в роддоме. Семья позирует на снимке вчетвером.
Так, в кадре лица присутствующих скрыты, но они одеты в специальную одежду. Арина указала только локацию — Роддом №17. Вероятно, другая дочь певца Софико впервые стала мамой, а сам Меладзе — дедушкой.
О беременности дочери Валерия стало известно лишь месяц назад. Тогда девушка поделилась фотографией с пляжа, где она продемонстрировала округлившийся живот.